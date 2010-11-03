CHP'den 'kurultay olmayacak' mesajı geldi

T24 - CHP Genel Merkezi'nden, yeni tüzüğün uygulanması için kurultay düşünülmediği açıklaması gelirken, daha demokratik bir tüzük için 2011 seçimleri sonrası işaret edildi.





CHP Parti Meclisi, bugünkü toplantısında yeni tüzüğü görüşecek.



Hayata geçirilme şekli parti içinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olan tüzükle ilgili, dün gece geç saatlerde Genel Merkez'den yazılı bir açıklama geldi.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısının ardından gelen açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tüzükle ile ilgili uyarısı üzerine yapılan değerlendirmeler sonunda, 'Bu süreçte kurultay düşünülmediği' bildirildi.





Açıklamada şunlar kaydedildi:





Bu süreçte kurultay düşünülmemektedir.



2011 genel seçimlerinden sonra toplanacak Kurultayda CHP Tüzüğü, Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce kamuoyuna duyurduğu şekilde değiştirilecek ve beklentilere uygun olarak daha demokratik bir yapıya kavuşturulacaktır.



Sayın Genel Başkan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının uyarısı doğrultusunda uygulanması ertelenen tüzük uyarınca Genel Başkan Yardımcıları ile Genel Sekreteri belirleyecek ve yarın 14.30'da toplanacak olan CHP Parti Meclisinin bilgisine sunacaktır.''





SULAR DURULDU!



Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gidilmesine karşı çıktığı, Genel Sekreter Önder Sav'ın mevcut tüzüğün devamı için kurultay istediği, Deniz Baykal yanlılarının da Parti Meclisi seçimiyle birlikte yeni tüzüğün kabul edileceği kurultay peşinde olduğu biliniyordu.

Genel Merkez'den yapılan son açıklama, Kılıçdaroğlu ile Sav'ın görüş birliğine vardığı şeklinde yorumlandı.

Bugün öğleden sonra yapılacak Parti Meclisi toplantısında, kimlerin Merkez Yönetim Kurulu dışında kalacağının ve Genel Sekreter Önder Sav'ın durumunun netliğe kavuşması bekleniyor.