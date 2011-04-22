CHP’den Kürt raporu gibi seçim bildirgesi

T24 - CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin seçim bildirgesini bugün parti genel merkezinde açıklayacak. Bildirgede Kürt sorununun çözümüne ilişkin öneriler de yer alıyor.



CHP’nin seçim bildirgesi bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından parti genel merkezinde düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna açıklanacak. Kürt sorunun tam demokrasi ile çözüleceğinin vaadedildiği bilgirgede, ana dilde öğrenim hakkına ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na konulan çekincenin kaldırılması da yer alıyor. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Saat 11.00’de başlaması öngörülen programa, milletvekili adayları da davet edildi. Bildirgenin hazırlanma sürecinin koordinasyonunu Genel Başkan Yardımsıcı Prof.Dr.Sencer Ayata yürüttü. Bildirgenin ana hatları söyle:





ANA DİLDE ÖĞRETİM



- Talep eden yurttaşlarımıza ana dil öğrenimi sunacağız.



- Kültürde asimilasyonu değil kültürel haklara saygı içinde entegrasyonu hedefleyeceğiz.



- Bölgede yatılı parasız eğitim olanaklarını arttıracağız.



- Bölgede kız çocuklarının eğitimine özel önem vereceğiz.





TAM DEMOKRASİ



- Doğu ve Güneydoğu’da baskılara son verecek, toplumsal barışı sağlayacağız.



- Kürt sorununu tam demokrasi gerçekleştirerek çözeceğiz.



- Temsilde adalet duygusu ilkesini zedeleyen yüzde 10 barajını indireceğiz.



- Yasa ve uluslararası standartlara uygun olarak kuracağımız komisyonlar yoluyla faili meçhul ve kayıp vakalarını aydınlatacağız. Sorumluları cezalandırarak halkımızın acılarını dindirecek ve adaleti sağlayacağız.



- Bölgede tüm yurttaşlarımızın demokratik haklarını etkin şekilde kullanabilmesi için eşit yurttaşlık ilkesini egemen kılacağız.



- Kürt yurttaşlarımızın kimliklerini yaşamalarının önündeki engelleri, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiyi kurarak aşacağız.



- Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler kartına konulan çekinceleri kaldıracak yerel yönetimler reformu yapacağız.



- Özel yetkili mahkemeleri kaldıracağız.



- Dersim arşivlerini açacağız.



- 12 Eylül darbesinin faillerinin yargılanmasının önündeki engelleri kaldıracağız.



- Geçmişte yaşanan acı ve travmaları hatırlatan isimleri devlet kurumları ve kışlalardan kaldıracağız.



- Diyarbakır Cezaevi’ni toplumsal barış için müzeye dönüştüreceğiz.





KORUCULUK



- Koruculuk uygulamasına son vereceğiz.





- Görevlerinden ayrılacak korucular için istihdam olanakları yaratacağız.



- Koruculuk görevlerini yapanların sosyal güvenlik haklarından yararlanmalarını sağlayacağız.





MAYINLI ARAZİLER



- Kilis, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak’taki mayınlı araziler hızla temizlenecek. Bu alanları topraksız veya az topraklı köylülere ücretsiz tahsis edeceğiz.

- Bu topraklarda ihraacat odaklı organik tarım projeleri gerçekleştireceğiz.





DEVLET ÖNCÜ OLACAK

- Bölgenin büyüme hızını, Türkiye ortalamasının 2.5 puan üzerine çıkaracağız.



- Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapılan toplam yatırımların milli gelire oranını yükselteceğiz.





- 2023’e kadar 1 milyon 900 bin kişiye yeni iş olanağı yaratacağız.







BÖLGESEL PLANLAMA



- Bölgeyi tüm Ortadoğu’nun çekim merkezi haline getirecek, üniversite, hastane, spor tesisi, kültür sanat, eğlence merkezi yatırımları yapacağız.



- Boşaltılmış köylere gönüllü geri dönüşü, güvenlik ve sosyo ekonomik kalkınma önlemleri çerçevesinde yeni bir mekansal planlama anlayışı içinde hızlandıracağız. Mağdurların zararlarını tam olarak telafi edeceğiz.





AİLE SİGORTASI



- Aile Sigortası kapsamında verilecek desteklerden en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi yararlandıracağız.

- Aile Sigortası ile bölgede yoksul aile kalmayacak, istihdam artacak, eğitim ve sağlık hizmetleri gelişecek.



- Yeşil Kart uygulamalarının kapsamını da Aile Sigortası ile birlikte hak temelinde geliştireceğiz.





‘Milliyetçiysen yerli malı kullan’



ANKARA- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün OSTİM’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, OSİAD esnafına, CHP iktidarında yapacaklarını anlattı. CHP lideri konuşmasında yerli malı kullanmanın önemine de dikkat çekti. Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük otobüs üretim merkezi olduğunu; ancak her biri 1 milyon 200 bin avrodan İstanbul’a otobüsler alındığını anımsatan Kılıçdaroğlu, bu otobüslerin de yokuş çıkamadıkları için hurdalıkta bekletildiklerini savundu. Bu ithalat gerçekleştirilirken Türkiye’deki otobüs firmalarının çok sayıda çalışanını işten çıkardığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, “Eğer sen milliyetçiysen, ülkeni seviyorsan önce kendi ülkende üretilen ürünleri alacaksın. Bizim milliyetçilik anlayışımız bu. Kendi sanayicimizle de onun ürettiği ürünle de iftihar edeceğiz” dedi.