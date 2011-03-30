-CHP'DEN KHK TEPKİSİ TBMM (A.A) - 30.03.2011 - CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, hükümete Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren tasarıyla erkler ayrılığının tamamen ortadan kaldırıldığını öne sürdü. Anadol, CHP'nin diğer grup başkanvekilleri Akif Hamzaçebi ve Muharrem İnce ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, tasarının ''ahlaki'' olmadığını, seçime az bir süre kaldığını, mevcut parlamentonun ''son kullanma tarihini bitirdiğini'' ifade etti. Tasarıyla ''basit bir yetkinin istenmediğini'' belirten Anadol, ''Erkler ayrılığı tamamen ortadan kaldırılıyor. Bu, faşizmden başka bir şey değildir'' dedi. Anadol, CHP olarak, tasarı konusunda Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'nden kaynaklanan tüm haklarını sonuna kadar kullanacaklarını kaydetti. Anadol, bir soru üzerine de tasarının yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesine götüreceklerini bildirdi.