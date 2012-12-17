CHP'den kayıp asker ve polisler için Kandil çağrısı

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP milletvekilleri Melda Onur ve Haydar Akar, PKK tarafından kaçırılan ve bazılarından 500’ü aşkın süredir haber alınamayan asker, polis ve diğer kamu görevlilerinin kurtarılması için STK’lara işbirliği çağrısı yaptı. Akar, “Kandil'e gidilmeli ve PKK'nın elindeki vatan evlatları alınmalıdır" dedi.

CHP’li Melda Onur ve Haydar Akar, uzun zamandır peşini bırakmadıkları Kandil’e kaçırılan asker, polis ve diğer kamu görevlilerinin kurtarılması için BTK ve ilgili kuruluşlara çağrıda bulundu. “Herkes elini taşın altına koymalı” diyen Akar, bir soruya “Kandil'e gidilmeli ve PKK'nın elindeki vatan evlatları alınmalıdır" yanıtı verdi.

CHP’li vekiller askerlerin kurtarılması için atılacak adımlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yaklaşık 1,5 senedir aralarında kaymakam, polis, uzman çavuş ve astsubayın bulunduğu kamu görevlilerinin PKK'nın elinde bulunduğun söyledi ve İçişleri Bakanı’ndan doyurucu yanıtlar alamadıklarına dikkat çekti.

PKK’nin elinden vatan evlatları alınmalı

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in 6 ay önce yer tespiti çalışması yaptıklarını söylediğini hatırlatan Akar, "Teslim olan 16 yaşındaki bir PKK'lı, kamu görevlilerinin Zap kampında bulunduklarını ve kendilerine psikolojik işkence yapıldığını söyledi. Kandil'e gidilmeli ve PKK'nın elindeki vatan evlatları alınmalıdır" dedi.

Çocuğumun bir kulağını getirin

CHP’li Melda Onur da, “ Çocuğumun bir kulağını getirin en azından' diyen anneler var"sözleriyle annelerin acılı durumuna dikkat çekti ve “20 yıldır çocuklarından haber alamayan aileler var. Çocukları şehit olanlar, çocukları kaçırılan ailelere göre daha örgütlü. Onların tek talepleri, çocuklarının kurtarılması”

Kandil’e gidilmeli

Toplantı sonrası soruları cevaplayan Akar, "Kandil'e gidilmeli ve PKK'nın elindeki vatan evlatları alınmalıdır" sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi: "Daha önceki yöntem nasılsa yine öyle yapılmalı. Askeri operasyonla değil, STK'lar ile organize edilmeli. Biz de CHP olarak insan hakları örgütleri ve STK'larla görüşmeler yapıyoruz. Bu mesele tüm partilerin meselesidir" dedi.