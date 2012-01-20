-CHP'den katsayı davası TBMM (A.A) - 20.01.2012 - CHP İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter ve Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, üniversiteye giriş sınavında yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan katsayı uygulamasının kaldırılması kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştayda ayrı ayrı dava açtı. Serter ve Yılmaz, Mecliste basın toplantısı düzenledi. Serter, katsayı uygulamasına ilişkin düzenlemenin, eğitimde fırsat eşitliğine aykırı olduğunu ifade etti. Meslek lisesi öğrencilerinin kendi alanlarında dikey geçiş, ek puan gibi çeşitli avantajlara sahip olduğunu, ayrıca mesleki tecrübe ile donatıldıklarını belirten Serter, ancak genel liselerde eğitim gören öğrencilerin bu tür avantajları bulunmadığını söyledi. Genel lise öğrencilerinin tek şanslarının sınavı kazanmak olduğunu ifade eden Serter, bu nedenle söz konusu katsayı uygulamasının bu öğrencileri mağdur edeceğini savundu. Serter, genel liselerdeki öğrencilerin haklarını savunmak amacıyla, eğitimde fırsat eşitliğine aykırı olduğunu gerekçe göstererek dün Danıştayda kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtığını bildirdi. Dilek Akagün Yılmaz da kendisinin de aynı konuda ''kızı mağdur olmuş bir anne olarak'' Danıştayda dava açtığını söyledi. Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan kızı Göksenin'in diğer çocuklar gibi, ''yap-boz tahtasına dönen'' eğitim sisteminden mağdur olduğunu anlatan Yılmaz, bundan sonra da söz konusu katsayı uygulamasına ilişkin düzenleme nedeniyle mağdur olacağını iddia etti. Yılmaz ayrıca, katsayı kararının tamamen siyasi olduğunu ileri sürdü. Diyanet İşleri Başkanlığının çocukların Umre'ye götürülmesine ilişkin organizasyonunu da eleştiren Yılmaz, laik ve çağdaş eğitimden uzaklaşıldığını savundu. Serter ve Yılmaz, davayı kişisel olarak açtıklarını söyledi. Öte yandan Serter, 159 ülke parlamentosunun üye olduğu Parlamentolararası Birlik Grubu'nun bir birimi olan Parlamenterlerin İnsan Hakları Komitesi'ne, 2011 yılı Ekim ayında, tutuklu milletvekillerine ilişkin yaptıkları başvurunun yanıtının geldiğini söyledi. Serter, söz konusu yanıtta, adil yargılama ve uzun tutukluluk süresine ilişkin derin kaygı duyulduğunu ifade edildiğini belirtti. Serter, tutuklu milletvekillerinin durumunu uluslararası platformlara taşımayı sürdüreceklerini belirtti.