CHP'den kanun teklifi: Hayvanları öldürenlere 6 yıla kadar hapis

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, hayvanların kasten ve taksirle öldürülmesi ve yaralanması eylemlerinin suç sayılarak Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında değerlendirilmesi için kanun teklifi verdi.

Bianet'in haberine göre, son dönemde, hayvanlara karşı işlenen suçların arttığını belirten Tekin, mevcut düzenlemeye göre hayvanlara karşı suçların “Mala Zarar Verme” veya "Kabahat" olarak değerlendirildiğini hatırlattı ve bu düzenlemenin caydırıcı olmadığını vurguladı.

Mevcut düzenlemeyle sadece karnesi olan sahipli hayvanların korunduğunu da belirten Tekin, sokak hayvanlarına saldırıların suç olarak kabul edilmediğini, sokak hayvanlarına yönelik suç teşkil eden eylemlere karşı idari para cezası öngörüldüğünü söyledi.

“Bir başka anlatımla, Kanun Koyucunun iradesi sahipsiz hayvanları ölüme terk eden bir anlayış ihtiva etmektedir” diyen Tekin, hazırladığı teklifle hayvanların kasten ve taksirle öldürülmesi ve yaralanması eylemlerinin suç sayılarak, TCK kapsamında değerlendirilmesi ve emsal mahiyette cezalandırılmasını istedi.

Hayvanları öldürenlere hapis cezası

Teklifte öncelikle 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 2. Kitap, 3. Kısım, 2. Bölümün başlığının “Çevreye Ve Hayvanlara Karşı Suçlar” şeklinde değiştirilmesi öngörülüyor.

Tekin’in hazırladığı kanun teklifine göre, hayvanları öldürenler 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Hayvanları yaralayan, sağlığını veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişiler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

2011'den beri Meclis'te hayvan hakları mücadelesi

Tüm partilerin üzerinde uzlaştığı "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" 2011'de dönemin başbakanı Erdoğan tarafından imzalanarak Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.

Tasarı 2012'de ve 2014'de kamuoyunda çokça tartışılmıştı. Tasarı 2014'ten bu yana askıdaydı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) vekili Umut Oran da Şubat ayında 5199 nolu Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair bir kanun teklifi sunmuş, ancak hayvan hakları savunucularından gelen tepkiler üzerine kanun teklifini güncelleyerek İstanbul milletvekili Melda Onur'la birlikte yeni bir kanun teklifi hazırlayarak 26 Haziran'da meclise sunmuştu.