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Politika

CHP'den kadına özel "TV programı" ANKARA (A.A)

08 Ekim 2011 13:43

-CHP'den kadına özel "TV programı" ANKARA (A.A) - 08.10.2011 - CHP'de, yeniden görevlendirme yapılarak aktif hale getirilen Kadın Kolları Genel Başkanlığı, kadınlara yönelik televizyon programı yapmaya hazırlanıyor.  CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Zühal Samlı, başta genel seçimler olmak üzere CHP'li kadınların parti başarısı için büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi. Kadın Kolları olarak, kadınlara destek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Samlı, bu kapsamda kadınlara birçok konuda bilgi sağlamak amacıyla bir bülten çıkardıklarını ifade ett. Samlı, ''Kadın Bülteni''nin bu ay tanıtım sayısıyla yayın hayatına başladığını bildirdi.  Bültende genel anlamda dünya ve Türkiye'de kadınlardan haberler olduğunu belirten Samlı, ayrıca eğitim, sağlık, genel siyasete değinen bölümler bulunduğunu da kaydetti.  Samlı, kadınlarla iletişimi koparmamak amacıyla çıkardıkları bültenin daha çok il ve ilçe örgütlerine yönelik olduğunu dile getirdi.  Kadınlara ulaşmada her türlü iletişim aracını kullanmaya çalıştıklarını ifade eden Samlı, bunların içerisinde en önemli gördüklerinin de televizyon olduğunu söyledi. Kadın Kolları olarak kadınlara yönelik bir televizyon programı hazırlığı içerisinde olduklarını anlatan Samlı, ''Şu an program taslak aşamasında, nasıl bir format yapacağız, bunların hepsini planlıyoruz. Televizyon kanallarıyla görüşmelerimiz sürüyor'' dedi.  Kadın bakışıyla Türkiye'deki kadın sorunlarını dile getirmek, çözüm önerileri sunmak istediklerini ifade eden Samlı, programda eğitim, sağlık, hukuk, kadına yönelik şiddet, bilim, spor gibi konulara yer vereceklerini kaydetti.

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