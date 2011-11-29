CHP'den İzmir'de 'Cumhuriyet Mitingi'

T24 -

Basın özgürlüğü!

Erdoğan'a davalar açılıyor



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası, CHP Sözcüsü Birgül Ayman Güler açıklamalarda bulundu.Güler, CHP'nin Türkiye'deki gelişmeleri hep birlikte dile getirmek ve buna karşı olduğunu söylemek üzere 4 Aralık Pazar günü İzmir'de bir 'Cumhuriyet, Demokrasi ve Özgürlük Mitingi' düzenleyeceğini de açıkladı.Güler, 30 Kasım Çarşamba günü CHP milletvekili Mustafa Balbay'ın tutukluluğunun 1000'inci günü olduğunu belirterek, İzmir'de gerçekleştirilecek ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı mitingde Balbay temelinde hak ve özgürlük talebinde bulunacaklarını belirtti.Balbay'ın tutuklu milletvekillerinin ve gazetecilerin ve neyle suçlandıklarını bilmeden hapiste tutulan üst düzey belediyecilerin temsilcisi olduğunu ifade eden Güler, ''Biz Mustafa Balbay'ın 1000'inci günün utancında AKP iktidarının Türkiye'deki bu bozuk karnesini bir kez daha haykıracağız'' dedi.Türkiye'de basın özgürlüğünün de ihlal edildiğini ileri sürerek, mitingde buna da tepki göstereceklerini belirterek, basından kendilerine destek olmalarını istedi.Bu arada Güler, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Brüksel ziyareti sırasında Türkiye'de basın özgürlüğüyle ilgili yeni bir durum yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:''Ne yazık ki orada Norveç Savunma Bakanı ile Genel Başkanımız arasında bir tartışma çıktığı haberi yayıldı. O tarafımızdan yalanlandı. Ancak ilginç şekilde bu yalanlama tatmin edici gelmedi, öyle görünüyor.Yalanlamayı taraflardan diğeri Norveç Savunma Bakanı da yaptı yazılı olarak. Bizim gözlemimiz şudur; bizim yaptığımız yalanlama kuşkuyla karşılanırken Norveç Savunma Bakanı'nın yaptığı yalanlama da ajanslarda, gazetelerin internet sitelerinde iki saat süreyle kaldı ve sonra arşive atıldı, hızla. Oysa bu olayın iki tarafı görüşlerini açıklamışlar. Biz beklerdik ki basın mensuplarından dezenformasyona gösterilen ilgi kadar, gerçek habere de ilgi gösterilsin.''Güler ayrıca, Başbakan Erdoğan'ın CHP'li belediyeler ile Alman Vakıfları arasındaki ilişkiye yönelik sözlerini de hatırlatarak, bu konuda Erdoğan hakkında verdikleri gensorunun ön görüşmesinin Meclis TV'nin yayın yapmadığı bir saatte yapılmasına tepki gösterdi.Başbakan Erdoğan'ın hakkındaki gensorunun ön görüşmesine katılmadığını, onun adına söz alanların da CHP'nin iddialara ilişkin sorulara yanıt veremediğini ileri süren Güler, ''Bizim sorumuz hala açıkta ve gördüğümüz şey karşımızda Meclis kaçkınlığı. Sayın Başbakan'ın kendisi hakkında verilmiş bir gensoruya cevap vermek üzere yüce Meclis'e gelmemesi, görevlendirdiği kişilerin de konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmaması ileri sürülen sözlerin iftira olduğunun kanıtıdır'' diye konuştu.Hala bir açıklama beklediklerini kaydeden Güler, ''Bizim tüm belediyelerimiz tek tek Sayın Başbakan hakkında tazminat talebiyle davalarını bugünden itibaren açmaya başlıyorlar'' ifadesini kullandı.