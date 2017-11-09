T24 LogoT24 Logo
Spor

CHP'den İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na ziyaret

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtan, spor kurulu ile birlikte İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu (ASKF) ziyaret etti

09 Kasım 2017 16:46

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtan, spor kurulu ile birlikte İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu\'nu (ASKF) ziyaret etti.
Cankurtaran\'ın yanı sıra İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır ve Mustafa Balbay, İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ile Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da ziyarette hazır bulundu. Federasyon Başkanı Kadri Yatkın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin amatör sporlara çok büyük katkılar sağladığını söyledi.
İzmir\'de hiçbir sorun yaşamadıklarını dile getiren Yatkın, \"240 kulübün temsilcisi olarak hem Büyükşehir Belediyesi\'ne hem de ilçe belediyelerine çok teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi olarak hepsi bize çok önemli katkılar sağladı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila\'nın çok önemli hizmetleri oldu, İzmir\'e tesisler kazandırdı\" dedi. Cankurtaran, verilen desteklerin memnun edici olduğunu belirterek, \"Keşke her yer İzmir gibi olsa. Spor her zaman birleştirici bir güçtür\" diye konuştu.  

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞİZMİR DHA CUMHURİYET Halk Partisi CHP Genel Başkan Yardımcısı YaseminCankurtanAmatör Spor Kulüpleri Federasyonu ASKFCankurtaranMilletvekilleri Tacettin BayırMustafa BalbayBaşkanı Asuman Ali GüvenBornova Belediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24