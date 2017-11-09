CHP'den İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na ziyaret

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtan, spor kurulu ile birlikte İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu\'nu (ASKF) ziyaret etti.

Cankurtaran\'ın yanı sıra İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır ve Mustafa Balbay, İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ile Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da ziyarette hazır bulundu. Federasyon Başkanı Kadri Yatkın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin amatör sporlara çok büyük katkılar sağladığını söyledi.

İzmir\'de hiçbir sorun yaşamadıklarını dile getiren Yatkın, \"240 kulübün temsilcisi olarak hem Büyükşehir Belediyesi\'ne hem de ilçe belediyelerine çok teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi olarak hepsi bize çok önemli katkılar sağladı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila\'nın çok önemli hizmetleri oldu, İzmir\'e tesisler kazandırdı\" dedi. Cankurtaran, verilen desteklerin memnun edici olduğunu belirterek, \"Keşke her yer İzmir gibi olsa. Spor her zaman birleştirici bir güçtür\" diye konuştu.

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