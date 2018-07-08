CHP'den İyi Parti'ye 'oy kaybı' yanıtı: Yüzde 9.96 oy aldıklarını unutmasınlar

CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili arasında yer alan Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İyi Parti Genel Başkan Yarımcısı Ümit Özdağ'ın, “CHP ile ittifak oy kaybettirdi” sözlerine, “Biz İyi Parti’ye geçmeseydik, İyi Parti seçime giremeyecek, Meclis’in bir parçası olamayacaktı. İyi Parti yüzde 9.96 oy aldığını unutmasın. Onların bize vefa borcu vardır” diyerek yanıt verdi.

24 Haziran seçimlerinde yüzde 9.96 oy oranı alan İyi Parti, yüzde 10 barajını geçemedi ancak CHP ve Saadet Partisi ile kurduğu Milelt İttifakı nedeniyle Meclis'e girdi. İyi Parti'li Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamada bulunmuş, "Benim kişisel kararım CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi. Siyasette pişmanlık söz konusu değil ama genel çerçevede baktığımızda yolumuza devam ediyoruz" demişti.

Ümit Özdağ’ın “CHP ile ittifak bize oy kaybettirdi” sözlerine İyi Parti’ye geçen CHP Milletvekilleri tepki gösterdi. İyi Parti’nin seçime girmeme riski üzerine partilerinden istifa ederek İyi Parti’ye katılan bazı CHP Milletvekillerinin değerlendirmeleri şöyle oldu:

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız: 30 yıldır siyaset yapıyorum. Biz İyi Parti’ye geçmeseydik, İyi Parti seçime giremeyecek, Meclis’in bir parçası olamayacaktı. Aynı 2002 yılında yüzde 9.5’le baraj altında kalan Doğru Yol Partisi’nin durumuna geleceklerdi. İyi Parti yüzde 9.96 oy aldığını unutmasın. Onların bize vefa borcu vardır. Genel başkanımızın talimatıyla demokrasi için biz İYİ Parti’ye gittik. Gittiğimiz için de pişman değiliz. İyi ki İyi Parti Meclis’e geldi. Ama bu açıklamalar gerçekten bizi üzdü.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet: İttifak üzerinden her iki parti de kazandı. Bu söylemin ayağı yere sağlam basmıyor. Tüm illerdeki sonuçlar oy durumları ve geçişleri açısından tek tek analiz edilmeli. Bu yapıldıktan sonra bir siyasi söyleme dönüştürülebilir. Şimdi İyi Parti bugün baraj sorunu olmadan milletvekili çıkarabildiyse –ki baraj sorunu olduğu görüldü- bu sonucu almalarını sağlayan seçime katılma yeterliliğini biz sağladık. Bugün vekil çıkardılarsa, Meclis’te grup kurdularsa bu CHP’nin demokrasinin önünü açmak adına yaptığı hamlesi sayesinde. Uzlaşı kültürüne ihtiyacımız var. Hemen birbirimizi incitmek, yıpratmak çok doğru değil. Biz en azından buna dikkat etmeye gayret ediyoruz.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker: Biz demokrasi adına İyi Parti’yi seçime soktuk. Ama İyi Parti’nin seçimde alınan sonucu CHP’ye mal etmesi bence yapılan siyasi birlikteliğe karşı etik bir söylem olmamıştır. Takdiri Türk milleti verecektir.