CHP'den itiraz: 'Taksitle anayasa olmaz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anayasa Komisyonu'nun yeniden çalışmaya başlamsı ile ilgili konuşan Koç, Başbakan Erdoğan'ın Başkanlık Sistemi inadı kırılmadan demokratik bir anayasa yazamayacaklarını belirttiç Koç, Erdoğan'ın, uzlaşılmış olunan 48 maddenin hemen kabul edilmesi önerisini ise 'Taksitle Anayasa yapılmaz' sözleriyle eleştirdi.

Koç, şunları söyledi:

"Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni özgürlükçü, sivil demokrat, 12 Eylül faşizmini tarihe tam gömecek olan bir çağdaş Anaysa fikrinden yola çıktık. Olay böyle iken, Anayasa'nın maddelerinin görüşülmesi belli bir sırada giderken tam yürütme ve yasama ile ilgili maddeler geldiğinde masaya, birden bire AKP tarafından bir öneri paketi getirildi. Yani demokratik, temsili parlamenter sistem yeni Anaysa'da güçlendirilerek yer alması gerekirken bu yönde düzenlemeler beklenirken bunu reddeden ve Başkanlık sistemine odaklanmış ve ondan sonraki ilgili maddeleri de buna göre yapılandıran bir AKP teklifi masaya düştü. Ve ortalık toz duman oldu. Ve masa biraz karıştı. 23 Nisan'a kadar çıkarsa çıkar. Çıkmaz ise biz kendi teklifimizi Meclis'e getiririz. Bu sözleri söyleyen kişi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan idi. Açık bir tehdit vardı. Taksitle Anayasa yapma diye bir kavram olmaz. Çağdaş demokratik bir Anayasa yapılmalı. Ama benim kişisel beklentim başkanlık. Oraya gitmek istiyorum. Bu yoldaki engelleride aşmak istiyorum. Anayas'da bunun için bir kapı. Yok kardeşim orada bir dur. Türkiye'yi her boyutta kişisel beklenetilerine göre, hırslarına göre tanzim etmeye kalkarsan, milletin de demokrasinin de başını belaya sokarsın Sayın Başbakan."

"48 madde ısrarı Başbakan'ın masadan kalkma bahanesidir"

"48 madde de anlaşılmış. Parantez içinde olanlar var. Bu 58, 78'de olabilir. Önce şu direnmekten vazgeç. Başkanlık sistemi değil. Parlamenter, demokratik temsili sitemin güçlendirildiği bir Anayasa de. 48, 58, 68 olur. Çok daha geniş bir boyutta uzlaşma zemini çıkabilir. Başbakan'ın bu 48 madde üzerinde ısrarı şu. Hem bir gündem yaratmak. Hem de ben masadan kalkacağım artık, bunlar kalkar diye bekledim. Ama kaçmak için fırsat arıyorumun bahanesidir. Anayasa Komisyonu, Uzlaşma Komisyonu çalışıyor. Hiç kimse yukarıdan bir zil çalıp, tek başına bir madde için koskoca bir parti gövdesine emir veremez. Cumhuriyet Halk Partisi bu canlılığı bu demokrasiyi kendi içinde de yaşıyor.Anayasa'da 83. madde dokunulmazlıkları düzenleyen maddedir. Üzerinde anlaşamaya varılan 48 maddenin içinde 83.madde yoktur. Milli irade deniliyor. Hapisteyken, hangi milli iradeden bahsediyorsunuz."

"Esnafa verilen sözler tutulmadı"

Başbakan Erdoğan'ın esnafa verdiği sözleri yerine getirmediğini kaydeden Koç, "Esanafın sıkıntı çekmesinin baş eylemcisi Tayyip Erdoğan ve uyguladığı politikalardır. Esnafa verdiği sözün hiçbirini yerine getirmemiştir. Cami ve Kabataş yalanlarından sonra çakma esnaf, senaryosu da bu şekilde boşa çıkmış oluyor. AKP forması giymiş çakma esnaf adına açıklamalar yapıyorsun" diye konuştu.

Çözüm sürecine de değinen Koç, "Bu süreci 4 madde ile özetlemiştik. Kişisel çıkarın için hiçbir zaman kullanma.Bu işin özünde siyasi çıkar yatıyor malasef" dedi.

'Sadece Gezi Parkı için değil, haksız vergiendirme için de insanların tepkilerini ortaya koyması gerekiyor'

Benzin fiyatlarındaki artışa ilişkin bir soruya Koç, "İnsanların bir tek Gezi Parkı için değil, kimseyi eyleme teşvik etmiyorum ama bu haksız vergilendirme ile ilgili olarak da genel tepkilerini ortaya koymaları gerekiyor. Sürekli rekor yeniliyoruz" diye yanıt verdi.

CHP-MHP koalisyonu iddiaları

Yerel seçimlerde MHP, CHP koolisyonuna ilişkin bir soruya Koç, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne resmi olarak böyle bir teklif gelmiş değil. Cumhuriyet Halk Partisi de herhangi bir partiye böyle bir teklif götürmüş değil. Çeşitli senoryolar var. Ben bir yurttaş olarak bulunduğum yerde, 'AKP'yi geriletmek için en mantıklı seçimi yapardım' dedim. Yurttaş olarak kişisel görüşüm bu" şeklinde cevap verdi.