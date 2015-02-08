CHP'den istifa eden vekil: Parti ahbap çavuş ilişkisiyle yönetiliyor

CHP’den istifa Eskişehir Milletvekili Hüseyin Tayfun İçli, “CHP, artık bir kast sistemi; bir zümre tarafından ahbap-çavuş ilişkileri ile yönetilmekte” dedi.

21. ve 23. dönem Milletvekili, eski Devlet Bakanı Avukat Hüseyin Tayfun İçli, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti.

İstifa nedenini yazılı olarak kamuoyuna açıklayan Tayfun İçli, “CHP, artık bir kast sistemi; bir zümre tarafından ahbap-çavuş ilişkileri ile yönetilmekte. CHP programına ve kurucu ilkelerine aykırı davranan, yönetim anlayışında da AKP taklitçisi bu yeni yapının halkın umutlarını köreltmekten başka bir görevi bulunmamakta” dedi.