CHP'den istifa eden Çıray: Bizim amacımız yüzde 51 olmak (2)

\'KONTENJANDAN ADAY GÖSTERİLMEYECEKTİ\'

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray\'ın istifa etmeden önce bazı İzmir milletvekilleri ile yüz yüze görüştüğü ve \"Kendimi feda ediyorum\" dediği öğrenildi. Ancak iki dönemdir kontenjandan milletvekili adayı gösterilen Çıray\'ın bu sözü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun yeni açıkladığı \"Bir dönem kontenjandan aday gösterilen milletvekilleri ikinci kez aday gösterilmeyecek, ön seçime girecek\" yönündeki açıklaması nedeniyle anlamlı bulunmadı. Çıray partide kalsaydı, 2019 seçimleri öncesi yeniden aday olabilmek için ön seçime girecekti.

\'SAĞDAN SİYASETÇİ ALMAK DEĞİL, SAĞA GÜVEN VERMEK\'

CHP\'ye merkez sağdan gelen Aytun Çıray\'ın tabanda karşılığının olmadığı, ön seçimden çıkamayacağı ileri sürüldü. Çıray\'ın partiden istifasının CHP\'ye bir şey kaybettirmeyeceği, Kiraz, Bayındır ve Tire gibi ilçelerde cılız bir etkilenme olabileceğini ileri sürüldü. CHP\'liler partide Meral Akşener lehine kan kaybının Çıray ile sınırlı kalacağı, bunun devamının gelmeyeceği görüşünde. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Çıray\'ın istifasına üzüldüğünü belirterek, \"Demek ki bizim sağdan siyasetçi almaya değil sağa güven vermeye ihtiyacımız var. Türkiye için hayırlı olmasını dilerim\" dedi.

\'BİZİM İÇİN KAYIP DEĞİL\'

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ise Çıray’ın istifasını “Aytun Çıray’ın bu istifası kişisel kariyer planlamasıdır diye düşünüyorum. Bizim partimize herhangi bir kayıp vermesi söz konusu değildir. Kendi tercihidir. Kırgınlığımız ve kızgınlığımız söz konusu değildir. Zaten bir süredir kendisi hissettiriyordu. Gelip gitmiyordu, ortalıkta yoktu. Biz de biliyorduk. Sürpriz olmadı. Kaybı bizim açımızdan söz konusu değildir. Beklediğimiz bir şeydi\" sözleriyle değerlendirdi.



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