CHP'den istifa eden Çıray: Bizim amacımız yüzde 51 olmak

Elif DEMİRCİ/İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinden istifa etti. Meral Akşener\'in yeni partisinin kurucuları arasında yer alacak olan Çıray, \"Bizim amacımız yüzde 51 olmak. Milletvekili olmak da önemli değil; önemli olan torunlarımıza, çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke bırakmak\" dedi.

CHP\'den istifa eden İzmir Milletvekili Altun Çıray, siyaseti koltuk için yapmadığını, şartların istifasını zorunlu kıldığını belirtti. Çıray, \"Siyaset yüzde 100\'ün oyuna talip olmak için yapılır. CHP olarak yüzde 25 oyumuz var. Biz çok çalışarak bunu yüzde 28\'e çıkarabildik. HDP\'nin oyu yüzde 10. MHP zaten AKP ile ortak hareket ediyor. Yüzde 38 oyla ne yapabiliriz ki bizim amacımız yüzde 51 olmak. Ancak bu oyu alabilirsek başkanlık sisteminde söz hakkımız olur. Siyaseti koltuk için yapmadım. Milletvekili olmak da önemli değil; önemli olan torunlarımıza, çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke bırakmak\" diye konuştu.

AYTUN ÇIRAY KİMDİR?

1957 yılında İzmir\'de doğan Aytun Çıray, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden 1981 yılında mezun oldu. Aytun Çıray, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptığı 4 yıl boyunca 7 Sağlık Bakanı ile çalıştı. 1997 yılında kendi isteği ile istifa ederek müsteşarlık görevinden ayrıldı. Özel sektörde çeşitli şirketlerin yönetiminde yer alan Çıray, 1995 yılında DYP\'den milletvekili aday adayı oldu. 2002 seçimlerinde ANAP İzmir 2. sıradan aday gösterildi ancak parti baraj altında kalınca seçilemedi. Çıray, daha sonra Demokrat Parti‘ye geçti ve 2007 kongresinde Genel Başkan adayı oldu. TBMM 24. döneminde 2011 yılında CHP İzmir Milletvekili olarak seçilen Çıray, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde tekrar CHP İzmir milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen seçimlerde tekrar CHP İzmir milletvekili seçilen Çıray, Fransızca biliyor. Aytun Çıray, evli ve iki çocuk babası.



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