CHP'den istifa eden belediye meclis üyesi ve beraberindeki 80 AKP'ye geçti

Kırşehir'de, CHP Boztepe Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Berten ve beraberindeki 80 kişi, partilerinden istifa ederek AKP'ye geçti.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen AKP Kırşehir Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katılan AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Boztepe Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Berten ve beraberindeki 80 kişiye rozetlerini taktı.

Berten, Türkiye'nin geleceği için birlik ve beraberlik olması gerektiğini vurgulayarak, "Kırşehir milletvekillerimiz Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, AKP İl Başkanımız Muzaffer Aslan ve Boztepe Belediye Başkanımız Ramazan Aydın ile görüşerek Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettik. AKP'ye üyelik başvurusu yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı bu yolda Türkiye için, Kırşehir için biz de çalışacağız. Destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Öte yandan Kırşehir Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde mevcut başkan Meryem Düğer, yeniden başkan seçildi.

Kongreye, AKP Kırşehir milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, AKP Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacı Turan, AKP Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.