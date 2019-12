-CHP'DEN İŞSİZ GENÇLERE EĞİTİM ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir toplantıyla tanıtılan ''Gence Artı'' Projesi ile işsiz gençleri çalışma hayatına hazırlayacak eğitimler ve iş arayan gençlere rehberlik hizmeti verilmesi öngörülüyor. Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Parti Meclisi (PM) üyesi Aylin Nazlıaka, proje hakkında bilgi verdi. Türkiye'de her 5 gençten birinin işsiz olduğunu savunan Nazlıaka, şöyle konuştu: ''Gence Artı Projesi kanalıyla gençlerin bireysel donanımlarını artırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, iş arama teknikleri, hedefli yaşam, iletişim teknikleri, ikna yöntemleri, kariyer planlama gibi başlıklar altında eğitimler verilecek. Gençlere sektörler ve meslekler tanıtılacak. Ayrıca gençlerin kendilerine model alabilecekleri kişilerle tanışmaları da sağlanacak. Tüm katılımcılara eğitimler sonunda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı katılım belgesi verilecek. Çekilişle bazı gençlere burs ve staj imkanı da sağlanacak.'' Nazlıaka, proje kapsamında şubat ve mayıs ayları arasında toplam 30 ilde etkinlik düzenleneceğini, ilk etkinliğin ise Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile yarın Düzce'de yapılacağını söyledi. Aylin Nazlıaka, proje kapsamında oluşturulan ''www.gencearti.com'' adlı internet sitesinin ilk gününde bin 500 kişi tarafından ziyaret edildiğini bunun da kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. ''İşsizseniz, işimiz sizsiniz'' parolasıyla hayata geçirdikleri proje ile her zaman işsiz gençlerin yanında olacaklarını belirten Nazlıaka, ''Gençlerin kendilerine olan özgüvenlerini tazelemek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, yeni bir çevre edinmelerini sağlamak ve vereceğimiz rehberlik hizmeti ile onları çalışma hayatına hazırlamak temel hedefimiz olacak'' diye konuştu. Nazlıaka'nın açıklamalarının ardından, ''chp.org.tr'' adresi üzerinden düzenlenen projenin isim anketi yarışmasında birinci olan ve projeye ismini öneren Murat Can Özyılmaz'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından plaket verildi.