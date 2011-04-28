-CHP'DEN ''ISLIKLI'' İNTERNET SİTESİ ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Sanatçı Onur Akın tarafından bestelenen ve CHP'nin seçim şarkısı olarak kullandığı ''Bir ıslıkta sen çal'' şarkısı, partinin yeni sosyal medya uygulamasına da ilham oldu. CHP Sosyal Medya takımının hazırladığı siteye girenler düşüncelerini dile getirirken, bulundukları şehirlere göre de 10 saniye süreyle ıslık çalabiliyor. Sitede ''çalınan ıslıklara'' göre desibel miktarı da ölçülüyor. CHP, seçim çalışmaları kapsamında ''Demokratik iletişim platformu'' olarak adlandırdığı internet sitelerini açmaya devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında resmi internet sitesinin bir çok alt sitesini hizmete sokan ''CHP Sosyal Medya Takımı'', geçtiğimiz günlerde yayına başlayan ''http://www.seffafsayfa.org'' adresinin ardından, ''www.birislikdasencal.net'' adlı sitesini hizmete açtı. CHP'nin İnternet ve Sosyal Medya Takımı yeni uygulamayı ''Bir Islık da Sen Çal'' kampanyasının internetteki yüzü olarak tanımlarken, internet sitesi ve facebook uygulaması sayesinde kullanıcılar yaşadıkları şehirlere göre düşüncelerini paylaşabiliyor. ''www.birislikdasencal.net'' veya ''www.facebook.com/birislikdasencal'' sayfalarına girenler, paylaştıkları fikirlerin yanı sıra sayfadaki Türkiye haritasından bulundukları şehirleri bularak, 10 saniye süreyle ıslık çalabiliyor. Sitenin Facebook uygulamasında ise projenin amacına yönelik, ''Seçim öncesi sözler verip, sonrasında kulak tıkayanlara sesini duyurmanın zamanı gelmedi mi? Şehrini seç, 10 saniye boyunca 'ıslık çal' butonuna tıklayarak, sesini yükselt, tepkini göster. Türkiye rahat bir nefes alsın diye bir ıslıkta sen çal'' sloganı yer alıyor. 6 binden fazla kullanıcının ''ıslık çaldığı'' belirtilen sitede, illere göre desibel oranları da duyuruluyor. Desibel oranlarına göre iller arasında sıralama da yapılırken, 18 bin desibel ile İstanbul ilk sırada yer alıyor. İstanbul'u 12 bin desibel ile Ankara takip ediyor.