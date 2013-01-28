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Politika

CHP'den İşçi Partisi'ne transfer iddiası

CHP içerisinde yükselen yenilikçi-ulusalcı tartışmasının partiyi bölünme noktasına getirdiği iddia edildi

28 Ocak 2013 11:32

 

Hüseyin Aygün'ün Sakine Cansız'ın ailesini ziyareti ve Birgül Ayman Güler'in meclis genel kurulunda yaptığı konuşma ile tartışmaların yaşandığı CHP'de kopuşun gündeme geldiği iddia edildi. CHP içerisinde yer alan ulusalcı bir grubun pariden ayrılarak İşçi Partisi'ne geçeceği yönündeki söylentilerle ilgili İşçi Partisi Genel sekreteri Osman Yıldız "Süreç işliyor" dedi.
 
Akşam gazetesinde yer elan habere göre  CHP'de yenilikçilerle ulusalcılar arasında yaşanan tartışma nedeniyle  yeni CHP yönetimine mesafeli duran bir grup ulusalcı milletvekili, partilerinden istifa ederek Meclis'te İşçi Partisi adına grup kuracaklar.
 
İşçi Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz, konuyla ilgili soruya "Böyle bir temasımız var. Süreç işliyor. Bu nedenle, şu anda şu isimler, şu tarihte gelecek gibi somut bir bilgi vermem doğru olmaz. Süreç açısından bu sıkıntı yaratabilir. Ben de partinin Genel Sekreteri olduğum için  sürecin bizzat içerisindeyim." yanıtını verdi. Yılmaz,  milletvekillerinin yansıra, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerine yönelik de transfer süreci işlediğini öne sürdü.

 

Adan Keskin yalanladı

 

Teşkilattan sorumlu CHP Genel Başkanı Adnan Keskin ise ortalığı karıştıran iddiayla ilgili olarak "Partimizde ufak tefek sorunlar olabilir ama kimsenin bırakıp gideceğini sanmıyorum. Yok öyle bir şey. Medyanın abartmasına bakmayın. Partimizde öyle kanlı bıçaklı bir durum yok. Bu yüzden partimizden ayrılacak arkadaş olduğuna inanmıyorum. İşçi Partisi kendi kendine hava atıyor. Bugünlerde önüne gelen nedense CHP'ye vurmaya çalışıyor" diye konuştu.
 

Baykal ekibi rahatsız

 
CHP'de 'Yeni CHP' söyleminden rahatsız olan, eski Genel Başkan Deniz Baykal ve kongrede Kılıçdaroğlu'na bayrak açıp meydan okuyan İsa Gök'ün de aralarında bulunduğu bir grup vekil yeni yönetime mesafeli duruyor. Bazıları parti yönetiminde yer almasına karşın yeni CHP söylemine karşı olan ve partinin 'ulusalcı' kanadında yer aldıkları ifade edilen isimlerden bazıları şöyle sıralanıyor: 
 
Birgül Ayman Güler, Emine Ülker Tarhan, Haluk Koç, Deniz Baykal, Prof. Dr. Süheyl Batum, Prof. Dr. Nur Serter, Ayşe Nedret Akova, Bihlun Tamaylıgil, Tanju Özcan, İsa Gök, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Güldal Mumcu, Ali Rıza Öztürk, Dilek Akagün Yılmaz, Muharrem İnce, Faruk Loğoğlu, Osman Korutürk, Ömer Süha Aldan, Osman Kaptan, Gürkut Acar, Arif Bulut, Yıldıray Sapan, Metin Lütfi Baydar.
 

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