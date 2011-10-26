-CHP'den işadamlarına hususi pasaport verilmesi teklifi TBMM (A.A) - 26.10.2011 - CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, işadamları ve sanayicilerin vize almada karşılaştığı sorunları aşmaları için kanun teklifi verdi. Şeker, Pasaport Kanunu'na bir madde eklenmesine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklife göre, yılda en az 5 milyon dolarlık ihracat yapan ve en az 50 kişi istihdam eden firmaların yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerine, görevleri süresince hususi pasaport verilecek. Teklifin gerekçesinde, her alanda büyük bir ivme kazanan küreselleşme olgusunun, ticaret alanında da tüm dünyayı etkisi altına alarak, dünyayı tek pazar haline getirdiği belirtildi. Oluşan yeni ekonomik düzene entegre olmak isteyen Türk firmaları ve işadamlarının, uluslararası ticaretlerini artırmak için harekete geçtiğinin işaret edildiği gerekçede, işadamlarının dünyanın her yerindeki projelerde kendilerini gösterdiği, yatırımlar yaptığı, Türkiye'nin gelişmesine katkı sağladığı vurgulandı. Gerekçede, sektörleriyle ilgili dünyada meydana gelen değişiklikleri takip etmek, yurt dışında yatırım yapmak, iş görüşmeleri ve iş bağlantıları için yurt dışına gitmek isteyen sanayici ve işadamlarının zamanlarının büyük bir kısmını vize almak için harcadığı ifade edildi. Sanayici ve işadamlarının vize almak için yaptıkları başvuruların çoğunun sonuçsuz kaldığının vurgulandığı gerekçede, ''Son 6 ayda, vize engeline takıldığı için Dış Ticaret Müsteşarlığı ile TOBB'a şikayette bulunan işadamı sayısı bin 500'ün üzerindedir. Vize alamadığı için randevularını iptal etmek zorunda kalan, yatırım fırsatı kaçıran ve iş bağlantıları kopan işadamlarımızın ticaret hacimleri düşmekte, bu durum da ihracat ve istihdam rakamlarımıza negatif olarak yansımaktadır'' denildi.