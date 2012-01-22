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Politika

CHP'den iş kazalarına araştırma istemi TBMM (A.A)

22 Ocak 2012 12:23

-CHP'den iş kazalarına araştırma istemi TBMM (A.A) - 22.01.2012 - CHP, iş kazaları ve işçi ölümlerinin nedenlerinin belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, iktidarın, kadrolu işçiliğin yerini taşeronlaşmayı teşvik ettiği, bu durumun iş güvenliğini yok ettiği savunuldu. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin raporuna göre, Aralık 2011'de 52, Ekim 2011'de 53 işçinin yaşamını yitirdiği, raporların, Türkiye'deki iş kazalarının adeta ''cinayete'' dönüştüğünü ortaya koyduğu ileri sürüldü. Her ay yayımlanan raporların, Türkiye'de işçilerin sağlık ve güvenli bir ortamda çalışmadıklarını gösterdiği ifade edilen gerekçede, ''AKP iktidarı işçi güvenliğini yok saymaktadır. Güvencesiz kalan işçi, işveren tarafından sömürülmekte, güvencesiz olduğu kadar güvensiz bir şekilde çalıştırılmaktadır. İşçi ölümlerinin artmasının bizzat sorumlusu, ana politikası taşeronlaşma olan AKP Hükümeti'dir'' denildi.

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