CHP'den İnsan Hakları Komisyonu'na: Cezaevi ziyareti yerine İspanya'ya turistik geziye çıkıyorlar

CHP’nin TBMM İnsan Hakları Komisyon üyeleri, Ceza İnfaz Kurumları Alt Komisyonu’nun önümüzdeki günlerde yapacağı İspanya gezisini turistik gezi olarak değerlendirip, geziye katılacakları "Meclis imkanları ve milletin parasıyla gezmeye gitmekle" eleştirirken "Komisyonun Türkiye’deki cezaevlerine ivedilikle ziyaretlerde bulunması ve insan hakları ihlallerini tespit etmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

CHP’li komisyon üyeleri Veli Ağbaba, Şenal Sarıhan, Mahmut Tanal, Gamze Akkuş İlgezdi, Zeynep Altıok, Fikri Sağlar ortak açıklamada İspanya gezisine hazırlanan alt komisyonun turistik gezi olduğunu dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“Ceza İnfaz Kurumları Alt Komisyonu tarafından düzenlendiği belirtilen İspanya Cezaevlerini ziyaret programı, makamlarımıza 18.05.2016 tarihinde sözlü olarak bildirilmiştir. İspanya’ya yapılacak bu ziyaret kararının muhalefet partileri ile tartışılmadan, tarihi konusunda bizlerden fikir alınmadan, programlarımızın uygun olup olmadığı sorulmadan keyfi bir şekilde alınmış olması kabul edilebilir bir durum değildir.

“İnsan Hakları Komisyonunun demokratik teamüllere uygunsuz şekildeki tavrı, iktidar partisinin çoğunluk olmanın getirdiği güç ile demokratik değerleri yok sayması, Komisyonun çalışmalarına gölge düşürmüştür. Sözlü olarak haberi verilen bu karara, komisyon üyelerinin görüşü alınmaksızın karar verilmesi siyasi ahlaka uymamaktadır. Türkiye’nin dört bir yanındaki ceza infaz kurumlarından tarafımıza ve Komisyona her gün yüzlerce şikayet telefonu ve mektubu gelirken, cezaevlerinde birçok insan hakkı ihlali yaşandığı hali hazırda tespit edilirken, cezaevlerini incelemek bahanesi ile yaz aylarında İspanya’ya gidilmesi turistik bir gezidir.”

“Cezaevi yerine İspanya”

"Komisyonun Türkiye’deki cezaevlerine ivedilikle ziyaretlerde bulunması ve insan hakları ihlallerini tespit etmesi gerekirken, İspanya’ya turistik bir gezi yapılacak olmasını kabul etmiyor, Komisyon Başkanlığını bu tutumundan dolayı kınadığımızı belirtiyoruz. Komisyon çalışmalarının demokratik katılıma uygun bir şekilde yürütülmesi hususunda Komisyon Başkanlığı olarak gereğinin yapılmasını arz ediyoruz."