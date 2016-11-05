CHP'den ilk yorum: Cumhuriyet yöneticilerinin tutuklanmasıyla kayyım hazırlığında sona gelindi

Çağlayan Adliyesi'nde sorguyu izleyen CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Enis Berberoğlu ve Barış Yarkadaş, tutuklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi. CHP'li vekiller, "Halkın nefes borusu sıkılıyor" dedi.Yarkadaş ise "Cumhuriyet yöneticilerinin tutuklanması, vakfa yönelik kayyım hazırlığının sona geldiğini gösteriyor" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu karar sonrası, "Darbe hukuku bu kez AKP eliyle uygulanıyor. Yargı, siyasal iktidarın bir aracı haline geldi. İktidarın istediği doğrultuda kararlar çıkıyor ve gazeteciler tutuklanıyor'' dedi. Tanrıkulu, düşünceyi ifade özgürlüğü için yılmadan mücadele edeceklerini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise "Cumhuriyet yöneticilerinin tutuklanması, vakfa yönelik kayyım hazırlığının sona geldiğini gösteriyor. İktidar, gazeteyi mevcut yöneticileri tutuklatarak eline geçirmeyi ve sol - sosyal demokrat isimleri tasfiye etmeyi planlıyor" dedi.

Yarkadaş, gazetecilerin tutuklanmasına gerekçe olarak hazırlanan dokuz klasörün sekizinin köşe yazıları, tweetler, haber başlıkları ve yorumlardan oluştuğunu söyledi.

Cumhuriyet yöneticilerinin, hakkında daha önce hiçbir soruşturmaya tabi tutulmamış haber ve yorumlardan dolayı suçlandığını belirten Yarkadaş şöyle konuştu:

"Sekiz klasörün tamamında, gazetecilerin yazıları ile yandaş medyada arkadaşlarımız hakkında çıkan yorumlar var. Savcı, yandaş gazetecilerin Cumhuriyet gazetesinin yayın politikasına ilişkin yorumlarını da delil olarak dosyaya koymuş... Bu, hukukla açıklanacak bir durum değil.

"Örneğin, yandaş bir gazeteci, Cumhuriyet'in FETÖ çizgisine kaydığını yazmış; bu yorum dosyada delil olmuş... Cumhuriyet yöneticilerine bu tür yorumları delil olarak göstermişler. Kime yazdırıldığı belli olmayan, tamamen subjektif yorumlara dayalı bilirkişi raporlarını da karine oluşması için dosyaya iliştirmişler.

"Bir klasörde ise 24 Kasım'da zaten duruşması görülecek olan Vakıf seçimine ilişkin bilgiler yer almış... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin ilgi alanındaki vakıf seçimi, terör suçlamasının dayanağı haline gelmiş..."

Cumhuriyet yöneticilerinin tutuklanmasının, hukuki değil siyasi bir karar olduğunu belirten CHP'li Yarkadaş, "Halkı nefessiz bırakmak ve teslim almak istiyorlar" dedi.

Zaman gazetesi ile birkaç manşetin aynı atılmasının da suç olarak gösterildiğini belirten Yarkadaş, "20 yıllık gazetecilik hayatımda böyle bir suçlama görmedim" ifadesini de kullandı.

Yarkadaş, düşünceyi ifade özgürlüğü için mücadele etmeyi sürdüreceklerini ve iktidarın baskıları karşısında geri adım atmayacaklarını da vurguladı.

Tutuklandılar!

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu dahil Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Bülent Utku, Önder Çelik ve Eser Sevinç tutuklandı.

Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Günseli Özaltay ve Bülent Yener emniyet sorgusundan sonra serbest bırakılmıştı.

Can Dündar ve Akın Atalay’a tutuklama talebi

Haklarında yakalama kararı bulunan Can Dündar ile Akın Atalay'ın yurt dışında olması, bu nedenle şüphelerinin de kaçma ihtimali bulunmasından dolayı tutuklanmaları yönünde karar verilmesi talep edildi.

Savcılık, yurtdışında bulunan Can Dündar ve Akın Atalay hakkında da tutuklanma talebinde bulundu.

Ne olmuştu?

Adını Atatürk'ün koyduğu Türkiye'nin en eski ulusal gazetesi olan Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik "FETÖ ve PKK adına suç işledikleri" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, gazetenin yazarlarından Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Kadri Gürsel ve Güray Öz ile çizer Musa Kart, Cumhuriyet Kitap eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Utku, Önder Çelik, Bülent Yener, Eser Sevinç gözaltına alınmıştı.

Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında gözaltı kararı var. Bu kişiler yurtdışında olduğu için haklarında yakalama kararı çıkartıldı.

Hükümet adında konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Numan Kurtulmuş, Ağustos ayında "tüzel kişiye" açılmış bir soruşturma olduğunu görüşünü savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilenler, "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla suçlanıyor.

"Talihsizlik"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarlarına yönelik başlatılan soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam'ın "FETÖ üyeliği" ve "suç uydurmak" suçlamasıyla yargılanıyor olması hakkında, TBMM'de konuyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

"Keşke böyle bir görevlendirme yapılmamış olsaydı daha iyi olurdu. O savcının bu soruşturmaya verilmesi büyük talihsizlik. Bizim savcıları değiştirme yetkimiz yok. Tamamen başsavcının takdirindedir. FETÖ irtibatı, üyeliği ve iltisakına dâir bir kanaat oluşsaydı, zaten HSYK gereğini yapardı."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cuma günü aldığı kararla, halihazırda savcı Murat İnam tarafından yürütülen soruşturma dosyasındaki ifade işlemleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Hasan Yılmaz ve Zafer Koç ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Özgür Metin'i görevlendirdi.

Soruşturmanın geçmişi

Gazete yetkilileri ile yazarları hakkında "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan 13 şüphelinin, susma haklarını kullanıp ifade vermedikleri öğrenilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, TCK'nın 220/6. maddesi uyarınca "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla aralarında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

Yurt dışında oldukları belirlenen gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında ise yakalama kararı çıkarılmış, Orhan Erinç hakkında da yaşlı olduğu gerekçesiyle evinde arama yapılmasına hükmedilmişti