-CHP'DEN İLK LİSTE YORUMU ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekili listesine ilişkin, ''Listelerimizde bir devrim gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Gençlik ve kadın, listelerimizde ağırlığı oluşturuyor'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yapacakları açılış ile Ankara'da seçim çalışmalarını başlatacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, Ankara İl Başkanının seçimlerde izleyecekleri stratejiye ilişkin kendilerine brifing vereceğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, ''Listelerimizi hazırladık, YSK'ya teslim ettik. Listelerimizde bir devrim gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Gençlik ve kadın, listelerimizde ağırlığı oluşturuyor. Bundan ötürü son derece mutluyuz. Gelen tepkilerden de memnunuz. Olumlu bakıyorlar, yurttaşlarımız olumlu bakıyor, örgütlerimiz olumlu bakıyor'' diye konuştu. ''Yaptığımız değişim Türkiye'nin geleceği açısından, CHP'nin geleceği açısından çok önemlidir'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Değişim söylemini daha önce dile getirmiştim. Kurultayda başlatmıştık bunu. Daha fazla değişim, gençlerin ve kadınların siyasete daha fazla girmeleri gerektiğini söylemiştim. O söylemlerimizin arkasında durduk ve listelerimizi belirledik. Geçmişte partimize uzun yıllar hizmet veren, partimizin büyümesi, gelişmesi için çalışan, çaba harcayan, düşünsel katkı yapan ama milletvekili listelerinde yer almayan arkadaşlara buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar partimizin büyükleridir, onlarla beraber çalışacağız, yine onların katkılarını her fırsatta almaya çalışacağız. Bunun da altını özellikle çizmek isterim.''