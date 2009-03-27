CHP'den ilginç dergâh açılımı

CHP Gaziantep Büyük Şehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yılmaz, yerel seçim öncesi Fakuriye dergâhına giderek, şeyhin elini öptü, hayır duasını aldı.



CHP yeni açılımlarına hızla devam ederken yeni bir açılıma daha imza attı. İlginç ama gerçek. Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için partiler seçim çalışmalarında artık son hamlelerini yapıyor.



CHP Gaziantep Büyük Şehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yılmaz'ın seçim gezileri arasında bir dergah da vardı. Fakuriye Dergâhı’na giden CHP'li adayın şeyhin elini öpmek isteyince ilginç bir tepkiyle karşılaştı.



'Bizim Mustafa' şeyhinin elini öpmeye gitti



CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fakuriye dergâhını da seçim gezilerinin kapsamına aldı. Dergâhın bulunduğu sokağa Mustafa Yılmaz için "Bizim Mustafa" şeklinde bir pankart asıldı. Mustafa Yılmaz'ın aracı kapıya yaklaştığında onu kalabalık bir grup karşıladı.



CHP'li aday dergâhta bir süre kaldı. Bu sırada CHP Gaziantep adayının şeyhin elini öpmek için hamle yaptığı, şeyhin ise omzundan tutarak engel olduğu gelen bilgiler arasında.



Tevazu gereği elini öptürmeyen şeyh, Başkan adayını nezaketle kapıya kadar gelerek uğurladı.

