CHP'den, İl Seçim Kurulu kararının uygulanmamasına tepki

İZMİR, (DHA)- İZMİR Valiliği\'nin cephesine, Türk bayrağı, Atatürk posteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın posterlerinin yanyana asılması üzerine CHP\'liler buna itiraz etti. İl Seçim Kurulu itirazı haklı bulup, kaldırılması yönünde \'kesin\' karar verdi. Bu karara rağmen posterin kaldırılmamasına tepki gösteren CHP\'liler tutanak tuttu, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

İzmir\'de seçim propaganda süreci devam ederken, Valilik binasının Konak Meydanı\'na bakan tarafına Türk bayrağı, Atatürk posteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın posterleri yanyana asıldı. CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Türk bayrağı ve Atatürk posterinin siyasi simge olarak seçim sürecinde kullanılamayacağı gerekçesiyle geçen 20 Haziran\'da Konak İlçe Seçim Kurulu\'na itirazda bulundu. Ancak İlçe Seçim Kurulu bu itirazı reddetti. Bunun üzerine Gruşçu, itirazını İl Seçim Kurulu\'na taşıdı. İl Seçim Kurulu 21 Haziran\'da verdiği kararla, itirazı yerinde buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın posterlerinin buradan kaldırılmasına kesin olarak karar verdi. Kararın, gereği yapılmak üzere Konak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı\'na, Konak İlçe emniyet Müdürlüğü\'ne, İzmir Valiliği\'ne, İlçe Belediye Başkanlığı\'na tebliğini kararlaştırdı.

Ancak buna rağmen hiçbir işlem yapılmaması üzerine CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, beraberindeki partililer ile birlikte bugün saat 09.50\'de İzmir Valiliği önüne gelip, tutanak tuttu. Burada açıklama yapan partililerden avukat Mahmut Esat Aslan, \"İzmir İl Seçim Kurulu\'nun 21.06.2018 tarihli, 2018/36 sayısı kararı gereğince arkada görünen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'a ait posterlerin bu yerden kaldırılmasına karar verilmiş olmasına rağmen, bu karar gerek Valilik gerekse Emniyet Müdürlüğü\'ne tebliğ edilmiş olmasına rağmen, şu saate kadar bu posterler kaldırılmamıştır. Bu tamemen yasaya aykırı bir durumdur, suçtur. Bu suçun tespitini yaptık ve tutunak tuttuk\" dedi.

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ise \"Hukuki işlemi başlattık. Öncelikle başvuru yaptık. İlçe Seçim Kurulu\'ndan gelen yanıta ilişkin gerekli itirazdan sonra İl Seçim Kurulu kararı ortada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın, seçim yasakları başlamış olmasına rağmen kaldırılmamış posterlerinin kaldırılması konusundaki takibi, kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiçbir uygulamanın çifte stantdart olmasını kabul etmeyiz. Bu binaya bu tür posterler asılamaz. Adalet varsa, gereğini yapmak üzere mücadele edeceğiz\" diye konuştu.



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