CHP'den iki suç duyurusu

CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve bazı belediye çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.





Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayı'na partililer ve avukatlarıyla gelen Soysal, 2 ayrı suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verdi.



Soysal, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Güneydoğu Anadolu'da askerliğini yaptıktan sonra İstanbul'a gelerek evlenen Yusuf Şenol'un 3 aylık çocuğunu yetim bırakarak, bundan 8 ay önce kendini yakarak öldüğünü anlattı.



"Şenol'un kendini yakma nedeninin evinin üzerine usulsüz bir şekilde yarım kat çıkması ve Bayrampaşa Belediyesi ekiplerinin de bunu yıkma kararı alması olduğunu" savunan Soysal, şöyle konuştu:



"Elbette bir usulsüzlük vardır ve belediyenin görevlerini yerine getirmesi gayet doğaldır. Buna itirazım yok. Ancak bu genç, kendisiyle ilgili bir zaman istedi. Dedi ki 'Ben burayı yıkacağım. Ne olur beni karımın ve çocuğumun yanında zor durumda bırakmayın.' Buna hoşgörüyle yaklaşılmadığı için kendisini yakmak zorunda kaldı. Yakarak ve yanarak öldü bu genç. Kadir Topbaş, kendi ailesine dönük, kendisine dönük bir ayrıcalığı yapabiliyor. Boğaziçi imar öngörünüm yasalarla belirtilmiş. Koruma altına alınan bir yerde oralardaki almış olduğu basit onarım ruhsatı, ki o ruhsatı da işe başladıktan bir ay sonra alıyorlar. Aldıkları ruhsat sadece yağlı boya ve badana gibi işleri yapılması için... Ama görüldüğü gibi orada büyüme vardır. Orada koruma yasasını ihlal vardır. Orada ailenin, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendi ailesine dönük bir ayrıcalığı vardı. Kendi ailesine reva gördüğünü Bayrampaşalı Yusuf'a reva görmeyeceksin, yanarak ölümüne göz yumacaksın. Onun vekili olarak buradayız."



İkinci suç duyurusu



İkinci suç duyurularının da "kamu iş denetim yasası hakkında olduğunu, buna göre kamu çalışanlarının başka bir işte çalıştırılamayacağının yasalarda net olarak belirlendiğini" kaydeden Soysal, "belediyenin üst düzey yöneticisinin aynı zamanda iş denetçilik yaptığını" iddia etti.



Cumhuriyet Savcılığına verilen 2 ayrı suç duyurusu dilekçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Muavini Mehmet Kahveci ile İmar Müdürü Yakup Demirhan hakkında "görevi kötüye kullanmak", İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve bazı belediye çalışanları hakkında da "görevi kötüye kullanmak", "kamu görevini usulsüz olarak üstlenmek", "zimmet" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından yasal işlem yapılması isteniyor.

