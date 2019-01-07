CHP'den İdris Naim Şahin açıklaması: Ortada bir görüşme süreci var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in CHP- İyi Parti'nin ortak adayı olacağı iddiasıyla ilgili "Ortada bir görüşme süreci var. Bu görüşme sürecinin sağlığı bakımından açıklamaları bu görüşmeleri yapan arkadaşlarımızın yapması daha doğru olacaktır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken bir basın toplantısı düzenledi.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, "CHP’nin Ordu adayı İdris Naim Şahin mi olacak?" ve "Adıyaman’da CHP ve İyi Parti, Saadet Partisi’nin adayını mı destekleyecek?" sorularına “Ortada bir görüşme süreci var. Bu görüşme sürecinin sağlığı bakımından açıklamaları bu görüşmeleri yapan arkadaşlarımızın yapması daha doğru olacaktır” yanıtını verdi.

Öztrak, İyi Parti ile yapılan ittifak görüşmelerine ilişkin ise “Cuma günü yaptığımız PM’den sonra bu müzakereleri götüren arkadaşlarımızdan bir tanesi Sayın Seyit Torun bu hafta bu müzakerelerin artık sonuçlanacağını, netleşeceğini ifade etti” dedi.