CHP'den içki yasağına Meclis araştırması

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, içki yasağı olmamasına karşın, kolluk güçlerinin ve işletme sahiplerinin yasaklama girişimlerinin Meclis tarafından araştırılmasını istedi. TBMM Başkanlığı’na sunulan Meclis araştırması önergesinde, “Son zamanlarda sıkça duyduğumuz içki yasağıyla ilgili haberlere, alkollü mekânlara yönelik baskı iddiaları da artış göstermektedir. Kişilerin temel hak ve hürriyetleri, bu konudaki kanunlar aksini emretmediği sürece, hiçbir güç tarafından engellenemez” dendi.

Alkol dinen haram, tıbben zararlı olabilir. Ama yasaklanmamıştır?

Tanrıkulu, engelleme girişimlerinin su götürmez bir gerçek olduğuna dikkat çekti ve “Alkol kullanımı dinen haram, tıbben zararlı olabilir. Ne var ki ülkemizde alkol kullanımı yasaklanmamıştır “ dedi. Konunun etraflıca incelenmesi vurgusu yapan Tanrıkulu’nun, önerge gerekçesi şöşle.

THY’nin dış hatlardaki yasağı

-Türk Hava Yolları’nın çeşitli seferlerinde içki servisini kaldırmasıyla eşzamanlı olarak muhtelif restoranlarda doğrudan müşterilere müdahale edilerek alkol almalarına engel olduğu yönündeki haberler basına yansımaktadır. Bilindiği gibi Türk Hava Yolları Suudi Arabistan ve İran'la sınırlı olan dış hatlardaki içki yasağı 7 ülke, 10 noktaya yayıldı. THY, Mısır, Kuveyt, Pakistan, Irak, Somali, Senagal, ve Nijer'de 10 kente yaptığı uçuşlarda içki servisini kaldırdı.

- THY'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, 'talep azlığı' ve 'lojistik zorluklar'a dikkat çekilmektedir. THY’den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir: “İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bodrum ve Dalaman hatları dışındaki diğer hatlarda ise business yolcu ve içki talebi azlığı ile lojistik zorluklar nedeniyle içki servis edilmemektedir. Dış hatlarda ise sadece 8 ülkede, ilgili ülkelerle yapılan görüşmeler sonucunda gelen istek üzerine içki servisi yapılmamasına karar verilmişti. Bu ülkelerin bayrak taşıyıcı havayolu şirketleri de uçuşlarında içki servisi yapmamaktadır.”

THY’den önce de TCDD yasak koymuştu

-THY’nin içki servisini kaldırma kararına gösterdiği “talep yetersizliği” gerekçesinin bir benzerinin de kısa süre önce TCDD’nin Konya’ya olan tren seferlerinde ileri sürülmesi dikkat çekicidir. 2006 yılından beri TCDD'nin yemekli vagon işletmeciliğini yapan Ray Restaurant’ın 'müşterilerden talep gelmediği' gerekçesiyle 2013 yılı itibariyle Konya seferlerinde içki satışlarını durdurma kararı aldığı basına yansımıştı.

Her yetişkinin alkıl satın alma ve tüketme hakkı vardır

-Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, yetişkin her insan, alkol satın alma ve tüketme hakkına sahiptir. Her ne kadar alkolün sağlığa zararları tespit edilmişse de, bu konuda alınacak tedbirlerin temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek düzeye çıkarılması, kişilerin tarzına müdahaleden başka bir anlam taşımaz.