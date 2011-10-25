CHP’den İçişleri Bakanlığı’na ‘Deniz Feneri’ dilekçesi

Hülya Karabağlı





T24/ ANKARA



TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri Bakanlığı’na bilgi edinme hakkından yararlanarak ‘Deniz Feneri’ dilekçesi verdi. Tanal, dilekçesinde, Deniz Feneri Derneği’nin mevcut siyasal iktidarla bağlantılarının sürekli gündeme geldiğine dikkat çekti ve eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ı gündeme taşıdı. Tanal’ın Bilgi Edinme Yasası kapsamında, dilekçesindeki sorular şöyle.-Deniz Feneri Derneği üyeleri arasında mevcut ya da üyelikten ayrılmış kaç tane yeni ve/veya eski AK Parti milletvekili vardır? Bunların isimleri ve seçim bölgeleri nelerdir?-Deniz Feneri Derneği üyeleri arasında mevcut ya da üyelikten ayrılmış kaç tane yeni ve/veya eski Bakan mevcuttur. Bu kişilerin isimleri ve bakan oldukları kurum ve süreleri nelerdir?-Eski İçişleri Bakanı ve yeni Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın Deniz Feneri ile ilgili üyeliği ve/veya kaydı var mıdır?-Başbakan ve/veya 3. dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları Deniz Feneri Derneğine yönelik üyelikleri ve/veya kayıtları ve bu söz konusu derneğe yönelik faaliyetleri var mıdır?-Deniz Feneri Derneği’ne kamu yararına dernek statüsü verilmiş midir? Verilmişse bu kararın bir fotokopisinin tarafıma bildirilmesini talep ederim.-Deniz Feneri Derneği’ne kamu yararına dernek statüsü verilmişse, gerek Almanya’daki gerekse Türkiye’deki davalar ve soruşturmalar kapsamında bu statü iptal edilmiş midir?-Başbakanlık sermaye piyasası kurulu tarafından görevlendirilen müfettişler Deniz Feneri Derneğine bugüne kadar kaç kez denetleme yapmışlardır? Bu denetleme ve incelemelerde bulunan herhangi bir kayıt dışılık, yolsuzluk ve/veya hukuka aykırı eylem bulunmakta mıdır? Bu denetleme ve inceleme raporlarının bir fotokopisinin tarafıma bildirilmesini talep ederim.