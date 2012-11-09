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CHP’den İçişleri Bakanı'na gaf broşürü: Böyle buyurdu bakan

CHP Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu, İçişleri bakanı İdris Naim Şahin’in gaflarından derlenen 'İdris Naim Şahin, Böyle Buyurdu Bakan' başlıklı bir broşürü basına dağıttı

09 Kasım 2012 19:11

Hülya Karabağlı

Ankara


CHP Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in  gaflarından oluşturulan bir broşürü medyaya dağıttı. “İdris Naim Şahin, Böyle Buyurdu Bakan” başlığı taşıyan broşürde,  Angelina Jolie ile bir fotomontaja da yer verildi.  Fotoğrafta, Bakan elinde gitarla Jolie’ye serenat yapıyor. 

Kesimoğlu, düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı’nın milletvekillerini, izlettiğini, dinlettiğini ve tehdit ettiğini söyledi ve “Başımıza bir şey gelirse faili bellidir” dedi. Biber gazının insan sağlığına zararlı olmadığı yönünde açıklamaları olduğunu hatırlatan  Kesimoğlu, “sayın bakan, bu gazı basın mensuplarının önünde kendine sıkar mı?” diye sordu. Kesimoğlu, yoğun talep üzerine broşürden  5 bin adet bastırdığını söyledi. 

Broşürü indirmek için tıklayın...

 

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