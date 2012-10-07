İdris Naim Şahin: Gelecek gene köydedir, kırsaldadır

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin , ''Geleceğe yönelik bir değerlendirme yapılması gerekirse 100 yıl sonra toplumun yarıya yakını köy ya da mahallede olacak. Geriye dönüşün gerçeğini yaşayacaklar. Gelecek gene köydedir, kırsaldadır. Ama farklı bir kırsalda, farklı bir köydedir. Şehrin asgari standartlarını temin etmiş köyler de olacaktır” dedi. Şahin, Köy Kanunu Tasarısı üzerinde çalışmalar yapıldığını ve yasalaşmaya hazır hale geldiğini söyledi.

Muhtarın dünyasını, sıkıntısını, hayallerini, gerçeklerini tamamen ifade etmenin imkansız olduğunu söyleyen Şahin, iki günlük sempozyumun bunları ifade etmek için yetersiz kalacağını vurguladı.

Şahin, muhtarların arasında olmaktan onur duyduğunu dile getirerek, Türkiye 'nin 21. yüzyıl başındaki sosyolojik, idari yapısı ve yerleşim yeri özellikleri ile çok farklı olduğunu söyledi.

'Köyden şehre göç edilse de muhtar orada da var'

Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun büyük çoğunluğunun köy yerleşim alanlarında yaşarken, bugün oransal değişime uğrayarak, nüfusun çok az kısmının köylerde yaşar hale geldiğini ifade ederek, bunun büyük bir değişim olduğunu ve ülke nüfusunun da 6 kat büyüdüğüne işaret etti. “Türkiye büyüyor. Büyüme aynı zamanda nüfusun ve şehirlerin büyümesi şeklinde kendini gösteriyor” diyen Şahin, bunun bir doğal gelişme olduğunu, milletin, insanın ve toplumun özgürce yaptığı bir tercihin yansıması olduğunu söyledi.

Şahin, bu değişimin nedenlerinin belli olduğunu, ancak tamamen yönetilebilir ve önlenebilir bir durum olmadığını kaydederek, nüfusun büyük kısmının yaşadığı yerlerde mahalleler bulunduğunu ve muhtarlar olduğunu dile getirdi. “Mahalle'nin muhtarı” adında bir dizi bile çekildiğini hatırlatan Şahin, köyden şehre göç edilse bile muhtarın orada da olduğunu belirtti.

Muhtarları ve muhtarlığın yok sayılamayacağına dikkati çeken Şahin, yönetme sorumluluğu olan siyasetçilerin bakışının bu yönde olduğunu vurguladı. Şahin, şunları kaydetti:

“Geleceğe yönelik bir değerlendirme yapılması durumunda insanlar şehirlerde ve mahallelerde yaşıyor. 100 yıl sonra toplumun yarıya yakını köy ya da mahalle de olacak. Geriye dönüşün gerçeğini yaşayacaklar. Gelecek gene köydedir, kırsaldadır. Ama farklı bir kırsalda farklı bir köydedir. Şehrin asgari standartlarını temin etmiş köylerde olacaktır. İnsanın doğasına, habitatına uygun olan köydür. Rahat ortamdır. İnsanın çocukluktan büyüklüğe kadar ihtiyacına uygun ortam köy ortamıdır. Bugün çevre adına, organik beslenme adına her gün insan tabiatına, sağlığına uygun yaşama adına medyada, kahvede, evde mutlaka bir cümle kuruyoruz. Mutlaka bir bahis açıyoruz.”

Şahin, köylere yönelik altyapı hizmetlerini iyileştirme ve kentlerdeki asgari altyapı hizmetlerini köylerde sağlamak için çalışmalar yaptıklarının altını çizerek, çalışmaların devam ettiğini ve köylerin her açıdan şehre uygun hale gelinceye kadar devam etmesi gerektiğini bildirdi. Köylerin güzelleşmesi ve albeni kazanmasında muhtarların, ihtiyar heyetlerinin çok önemli görevi bulunduğunu ifade eden Şahin, “Köy bizim aslımızdır, kırsal dediğimiz bizim aslımızdır ve biz orada olmak zorundayız” dedi.

“Köy, şehrin, mahallenin düşmanı değil” diyen Şahin, Türkiye'de nüfusu 100 binin üzerinde olan mahalle bulunabildiği gibi nüfusu 250'nin altında olan 20 binin üzerinde yerleşim yeri bulunduğunu da dile getirdi.

'Yaşasın mahalleler yaşasın köyler'

Şahin, nüfusu çok az olan köyleri yaşatmak için devam etmeleri yönünde bir karar alındığını ancak, yeni köy kurulması konusunda kıstas getirdiklerine işaret ederek, “O da 250 nüfusun altında bir köy kurulamasın diyoruz. Uygulamada da bunu başlattık” dedi.

Yeni belediye kuruluşu gerçekleşmediğini anlatan Şahin, “Köyü mahalleyi yerinde tutmakla birlikte 2 bin nüfus altındaki belediyelerimizi söndüreceğiz ama mahalleleri yaşayacak. Yaşasın mahalleler yaşasın köyler” diye konuştu.

Şahin, nüfusu 750 bini aşan 13 belediyenin büyükşehir statüsüne kavuşturulacağını kaydederek, yerel yönetimlerle ilgili yasa tasarı çalışması yapıldığını da bildirdi.

Köy Kanunu Tasarısı üzerinde çalışmalar yapıldığını ve yasalaşmaya hazır hale geldiğini söyleyen Şahin, tasarıyı güncel halde tutmaya gayret ettiklerini, büyük şehirlerle ilgili yasa tasarısının ardından ikinci yerel yönetim yasa tasarısı olarak TBMM 'den bu dönemde çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ankara 'da bulunan mühimmat

Şahin, GİMAT'ta bulunan bomba ve mermi dolu poşetle ilgili olarak ise “11 tane patlatılmaya hazır düzenekte el bombası, 16 Kaleşnikof mermisi bulduk. Bulunuş şekli itibarı ile duyarlılık dedik, muhtarımız duyarlı, insanımız da duyarlı. Şehir temizliğini yapan belediye çalışanı tarafından farklı bir gözle bakılıp polisin haberdar edilmesi sonucunda bulunan mühimmat poşeti. O temizlik işçisinin duyarlılığıdır, bizim için o bomba ve mermiden önemli olan” diye konuştu.

Ülke insanının çöpe gösterdiği hassasiyeti çöp poşeti içinde olabileceklere de göstermesi durumunda güvenliğin artacağına dikkati çeken Şahin, arkasında ve önünde bu ülkenin insanları durduğu duygusu ile terörle mücadele edeceğini ifade etti.