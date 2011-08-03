CHP'den hükümete: Amaç ne?

T24 - Komutanların emekilik kararlarının, 'hükümet, ayrılığa düştüğü bürokratları emekliye sevk etti' şeklinde açıklanamayacağını söyleyen parti sözcüsü Tamaylıgil: Amaç ortaya konmalıdır.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklama, parti sözcüsü Bihlun Tamaylıgil'den geldi.



Komutanların emekilik kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tamaylıgil, hükümete seslenerek, 'amaç ortya konulmalıdır' dedi.



Ayrıca 'Dolmabahçe görüşmesi'ni örnek veren Tamaylıgil, Başbakan'ın YAŞ'tan ayrı olarak neden başbaşa görüşmeler yaptığını sordu.



Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrılığı ile hukukun üstünlüğüne vurgu yapan Tamaylıgil, ''Ancak AKP hukukun üstünlüğü ilkesini gözardı ederek, yürütme erkini hoyratça kullanmaktadır. Geldiğimiz noktada yargı maalesef siyasal iktidarın amaçlarını gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanılmaktadır.



Sayın Başbakan işin başında itibaren neler olup bittiğini kamuoyuyla paylaşmak zorundadır. Hükümetin suskunluğu karşısında ortaya çıkan spekülasyonlar hem kurumlarımızı yıpratmakta hem de devlet hayatımızın ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Hükümet ne yapmak istediğini ve hangi sonuca ulaşmayı amaçladığını açıkça ortaya koymak durumundadır. Zira yaşanan durum hükümetin görüş ayrılığına düştüğü bürokratını emekliye sevk etme hakkıyla açıklanacak kadar basit değildir'' dedi.





'AÇIKLIK VE ŞEFFAFLIK'



Hergün şehit cenazelerinin yürekleri yaktığını ifade eden Tamaylıgil, ''Bu süreçte Hükümetin kendi ordusuyla kavga ediyor görüntüsünden sıyrılmak zorunda olduğunu dile getirmeliyiz. Bunun yolu ise açıklık ve şeffaflıktır. Bu sorun oldu bittilerle kanun hükmünde kararnamelerle aşılamaz'' diye konuştu.





'AKP'NİN YENİ TEMAYÜLÜ'



Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının emekliye ayrılmaları sürecinin bazılarınca ''demokrasiye geçiş'' olarak nitelendiğini ancak yapılan açıklamaların demokrasiye geçişten öte demokraside bir sorun olduğunu gösterdiğini ileri süren Tamaylıgil, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Hukuk sisteminin çalışmadığı, hukukun üstünlüğünün ihlal edildiği söylenmekte. Ve asıl üzerinde durulması gereken de bu başlık olmalıdır. YAŞ toplantısı gerçekleşiyor, ancak toplantının ötesinde Başbakan baş başa görüşmeler yapıyor. Bu görüşmeler neden yapılmaktadır, neden yapılmıştır? Yakın tarihimizde hatırladığımız, Dolmabahçe'de baş başa yapılan ve 'içeriği mezara kadar saklıdır' beyanı ile kamuoyundan gizlenen görüşmeler AKP'nin yeni temayülünü oluşturmaktadır. Ve bu konuda açık olunmalı, şeffaf olunmalıdır.''





MB BAŞKANI'NA ELEŞTİRİ



MYK'da ekonomiyle ilgili gelişmelerin de ele alındığını belirten ve olumsuz bir tablonun olduğunu söyleyen Tamaylıgil, bakanların vatandaşı yaklaşan ekonomik krize ilişkin uyardığını ancak Başbakan Erdoğan'ın krizin yaşanmayacağı yönünde açıklamalar yaptığını ifade etti.



Tamaylıgil, sözü Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın açıklamalarına getirdi:



''Merkez Bankası Başkanı Başbakan'ın ağzıyla konuşmayı kendisine görev bilmiştir. Bu görev, özerk bir yapı olan Merkez Bankasının işlevine ve işleyişine ne kadar uymaktadır? Böyle bir yaklaşımın uluslararası kredibilite bakımından nasıl olumsuz etkiler yaratacağı hesaba katılmamıştır. Buradaki görev ekonomik tabloyu iyi değerlendirmek, açıklanacak olan kararları ona bağlı olarak ortaya koymaktır. Buradaki görev Başbakan'ın sözcülüğünü yapmak değildir."





