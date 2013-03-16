CHP'den Erdoğan'a 'şeffaflık' çağrısı

CHP Olağanüstü toplantısı sonunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 'şeffaflık" çağrısı yapıldı. Toplantının ardından dört maddelik bir bildiri yayımlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, toplantının ardından üyelerin oy birliğiyle kabul ettiği metni, basın mensuplarına okudu.

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı imzalı habere göre; Haluk Koç, İmralı sürecine ilişkin çekincelerini "Başbakan süreci samimiyetle yürütmeli, süreçte yasallık gözetilmeli, şeffaf şekilde gerçekleştirilmeli, süreç gizli ajandaya, yani Başkanlık sistemine bağlanmamalı" ifadeleriyle dile getirdi.

Kürt sorunu ve ona bağlı ortaya çıkan terör sorununun, on binlerce yurttaşın hayatına mal olduğunu,Türkiye'nin kalkınma hedeflerini ve hamlelerini, bölgesel ve küresel ölçekte üstleneceği rolleri ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma ülküsünü 30 yıldır bloke ettiğini belirten Koç, "Gerçekçi, kalıcı ve sağlıklı bir çözüm bulunmaması halinde sorunun Türkiye'nin geleceğini de karartacağı açıktır" ifadesini kullandı.

"Ülke adına sorumluluk üstlenenler, yaşananlara 'üç-beş çapulcunun işi' diyerek kafalarını kuma gömerken, 1989'da soruna en doğru teşhisi koyan ve bu sorunun ancak barış ve özgürlükçü-çoğulcu demokrasi temelinde çözüleceğini savunanlar CHP'liler olmuştur" diyen Koç, Kürt sorununun parlamento çatısı altında çözümü için en radikal adımı atan, risk alan ve bedel ödeyen tek siyasi hareketin, sosyal demokrat siyaset olduğunu ifade etti.

Sosyal demokrat hareketin Türkiye'ye sunduğu barış imkanının değerlendirilemediğini belirten Koç, "Hal böyleyken ve CHP'nin barışa katkıda bulunma taahhüdü 'senin kredine ihtiyacım yok' diye geri çevrilmişken, yürüttükleri süreçle ilgili halkı bilgilendirme ve toplumdaki endişeleri giderme sorumluluğu taşıyanlar, hem kendileri susuyor hem de herkesi susturuyorken, bazı çevrelerin CHP'yi suskunlukla suçlamaları abesle iştigaldir" diye konuştu.

'Başbakan şeffaf olsun'



"Bugün geldiğimiz yeni aşamada, halkımızın yüksek kardeşlik duygularından ve birbirine olan derin bağlılığından beslenen barış ve çözüm beklentilerinin, yeni hayal kırıklıklarıyla sonuçlanmaması için Sayın Başbakan'ı sorumlulukları konusunda bir kez daha uyarma ihtiyacı doğmuştur" diyen Koç, şunları kaydetti: "Bu zorunlu uyarma, Sayın Başbakan'ın kendisi, ortaklık yaptığı muhatabı ve birkaç arkadaşı dışındaki toplumun hiçbir kesiminin ve devletin hiçbir kurumunun bilgi sahibi olmadığı ve amacının barış olduğuna dair şüphelerin bile derinleştiği bir sürecin doğal sonucudur.

CHP PM olarak Başbakan'ı, samimiyet ve dürüstlüğün asgari gereklerini yerine getirmeye, Türkiye Cumhuriyeti'ni hukuk kuralları dışına çıkarmamaya, kişisel ihtiraslarının belirlediği bir gizli kişisel ajandasının var olduğuna ve millete izah edemeyeceği angajmanlara girdiğine dair toplumdaki yaygın kuşkuları ortadan kaldırmaya, millete karşı ödemesi beklenen şeref borcunun gereği olarak açık ve şeffaf olmaya ve doğruları bir an önce açıklamak için konuşmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde yaşanacak yeni hayal kırıklıklarının ve çözümsüzlüğün bedelinin ağır olacağı hususunda, kendisini millet ve tarih bir kez daha önünde ikaz ediyoruz"