CHP'den HDP'ye destek BHH'ye çağrı

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin "Bu nedenle, HDP'nin güçlenmesi, özgürlükten ve eşitlikten yana olan örgütlerin temsilcilerini meclise taşıması bizleri ancak mutlu eder" dedi. Tekin "Birleşik Haziran Hareketi başta olmak üzere tüm yurttaşları sizin aracılığınızla bir kez daha CHP saflarına davet etmek isterim" diye konuştu.

Avrupa'da yaşayan Türkiye vatandaşlarının hazırladığı Avrupa Postası'na değerlendirmelerde bulunan Tekin, "Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) seçimlerde HDP'yi destekleyeceklerini ve bir milletvekili kontenjanı verildiğini açıkladı. CHP'nin seçimlerde Avrupa'da yaşayan adaylara yönelik bir kontenjanı var mı? Bu kontenjan seçiminde kriter ne olacak?" sorusu üzerine, "AABF'nin ve diğer Alevi örgütlerin kararlarına saygımız büyüktür. Bizler çoğunluğun demokrasisini değil, çoğulcu demokrasiyi tarihimiz boyunca savunduk. Bu nedenle, HDP'nin güçlenmesi, özgürlükten ve eşitlikten yana olan örgütlerin temsilcilerini meclise taşıması bizleri ancak mutlu eder. CHP olarak adaylarımızın büyük çoğunluğunu ön seçimle belirleme kararı aldık. Ön seçim demek; CHP'nin savunduğu değerleri benimsemiş, gerek Avrupa'dan gerek Türkiye'den her adaya kapımız açık demektir" yanıtını verdi.

CHP'de Haziran Hareketi'nden neden aday yok?

"Birleşik Haziran Hareketi'ni temsilen Alper Taş'ın dışında neden başka kişiliklere adaylık teklifi edilmedi" sorusunaysa Gürsel Tekin şu yanıtı verdi:

"Her partinin parti programı o partinin kimliğidir. CHP'nin parti programı emekten, özgürlüklerden, çiftçi ve köylüden, sosyal adalet ve eşitlikten yana bir programdır. Başta genel başkanımız sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere bu fikirleri CHP ile omuz omuza savunacak her yurttaşı, her kitle temsilcisini partimize davet ettik. Alper Taş bu değerli isimlerden sadece biri.

Türkiye, bu toprakların demokrasi geleneğini kendi çıkarları uğruna katletmeye hazır, güç zehirlenmesi yaşayan bir AKP tehdidi ile karşı karşıya. Haziran 2015'te bu tehdide karşı, özgür ve demokratik bir Türkiye için, Birleşik Haziran Hareketi başta olmak üzere tüm yurttaşları sizin aracılığınızla bir kez daha CHP saflarına davet etmek isterim."