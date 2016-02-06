CHP'den Güneydoğu'ya heyet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök başkanlığında bir heyet Güneydoğu'ya giderek bölgede incelemeler yapacak.

Heyet, Salı günü Diyarbakır'da, Çarşamba günü de Mardin'de resmi temaslarda bulunacak, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek, yurttaşları dinleyecek.

Grup Başkanvekili Levent Gök başkanlığındaki heyette, İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş yer alacak

