CHP'den Günay'a: Siz de İzmir vekilisiniz, onurunuza sahip çıkın





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bu sabah yapılan operasyonlar TBMM’de yankılandı. CHP’nin 9 İzmir milletvekili Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelerek protestoda bulundu.







Bütçe sunumunun bitiminin ardından önünde gerçekleşen protesto Bakan Günay'a sürpriz oldu.





Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Birgül Ayman Güler, Rıza Türmen’in de aralarında bulunduğu CHP’liler, “İzmir Belediyesinde yine kasırga estirildi, operasyon yapıldı, 40’a yakın tutuklama yapıldı” dedikten sonra Bakan Günay’dan, “Müdahale etmeniz gerek. Belediye başkanı yurtdışıdayken yapılıyor bu operasyon. İzmir’in onuruna sahip çıkmanız lazım” dedi.





CHP’lilerin protestosu bütçe komisyonu başkanının itirazlarına neden oldu.



Günay: Bir hükümet üyesinin savcıya telefon etmesi mümkün mü?



CHP’liler protestonun ardından komisyon salonunu topluca terketti. Kültür bakan Ertuğrul Günay, “Hassasiyeti anlıyorum, tepkilerini de anlıyorum” dedikten sonra, böyle bir olaydan memnunluk duymasının söz konusu olmayacağını söyledi.



“İzmir’de böyle bir olayın cereyan etmesinden bir bakan memnun olsun olur mu? Aynı şeyi seçim eşiğinde de yaşadık. Tüm partileri ziyaret ettik, ana muhalefeti ziyaret ettik, ertesinde yine bir operasyon başladı siyaset allak bullak oldu. Ben o zaman da bu tür gerginliğin, soruşturmanın yaşanmasının bizi rahatsız ettiğini söylüyordum. Ben hoşnut olabilir miyim? Ya da benim dahilim olabilir mi? Tepkileri anlıyorum. Ama gitsin müdahale etsin, Anayasa’nın neresinde karşılık bulabilir? Ben bakanım, yasama, yürütme, yargı ayrılığı var. Bir parlamento üyesinin, bir hükümet üyesinin savcıya telefon etmesi müdahale etmesi mümkün mü?”



