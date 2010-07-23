-CHP'DEN GÖRÜŞME BAŞVURUSU TBMM (A.A) - 23.07.2010 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun CHP'li üyeleri, ''Ergenekon'' Davası''nın tutuklu sanıklarından Başkent Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, İnönü Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, gazeteciler Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan ile emekli Albay Atilla Uğur'u ziyaret etmek için Adalet Bakanlığına başvurdu. CHP'li üyeler İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ile Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür, başvurularında, ağır hastalığı nedeniyle İstanbul Kardiyoloji Hastanesi mahkum koğuşunda kalan ve babasınını cenazesine katılmasına izin verilmeyen Prof. Dr. Haberal ile ağır hasta olduğuna ilişkin bilgiler gelen Prof. Dr. Hilmioğlu'nu ziyaret için 22 Ocak 2010 tarihinde Bakanlığa başvurduklarını, ancak bugüne kadar olumlu ya da olumsuz bir cevap alamadıklarını belirttiler. Milletvekilleri, her iki tutuklunun sağlık durumlarının tespiti ve cezaevi koşullarında tedavilerinin mümkün olup olmadığının araştırılması için alt komisyon kurulması amacıyla da üyesi oldukları komisyona 29 Ocak 2010 tarihinde başvurduklarını, ancak başvurunun ısrarlarına rağmen bugüne kadar gündeme alınmadığını ifade ettiler. Başvurularında, Balbay, Özkan ve Uğur'un İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna gönderdikleri ortak dilekçede, bulundukları Silivri Cezaevinde ''insan haklarına aykırı sistematik uygulamalardan ve zulüm altında olduklarından şikayet ettiklerini'' dile getiren milletvekilleri, bu şikayetlerin yerinde tespiti için alt komisyon kurulmasına ilişkin 15 Temmuz 2010 tarihinde yaptıkları başvurunun İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığınca bugüne kadar gündeme alınmadığını ve dolayısıyla da talepleri doğrultusunda alt komisyon kurulmadığını ifade ettiler. Milletvekilleri, bu nedenlerle Haberal, Hilmioğlu, Balbay, Özkan ve Uğur'u bulundukları yerde ziyaret ederek görüşmelerinin sağlanmasını talep ettiler.