CHP'den 'gönüllü askerlik' için kanun teklifi: Başvuranlar alınsın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Askerlik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Askerlik şubelerine giderek gönüllü asker olmak isteyenlerden bedeni, kabiliyeti, askerliğe elverişli olanların askere alınmaları istendi.

Son zamanlarda parti toplantılarında 'askere gitmek istiyoruz' diye slogan atanların ve Genelkurmay Başkanlığı'na gönüllü askere gitmek isteyenlerin askere alınabilmeleri için başvuru yapanların basında sıkça yer aldığına dikkat çekilen teklifin gerekçesinde şöyle denildi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu terör tehdidi ve olası savaş durumu dikkate alınarak gönüllü asker olmak isteyenlerin askere gitmeleri için vermiş olduğumuz bu kanun teklifi ülkemizin bu zor günlerin üstesinden gelmesi adına yerinde bir adım olacaktır."

Görev süresi 6 ay

Teklife göre, askerlik hizmetini yerine getirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre bedeni, kabiliyeti, askerliğe elverişli olup gönüllü olduklarını askerlik şubelerine yazılı olarak bildirenler, münhasıran olağanüstü hal veya savaş hallerinde, Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılacak ihtiyaç ve görev planlaması çerçevesinde askere alınabilecek.

Bu kapsamda askerliğe alınanların görev süresi altı ay olacak. Bu kişiler, söz konusu süre içinde, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümlerine tabi olacak. Altı aylık gönüllü askerlik süresi, gönüllünün yazılı istemi üzerine uzatılabilecek. Bu düzenleme kapsamında askere alınanlara, görev süreleri sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri Gönüllü Hizmet Nişanı verilecek.