CHP'den gölge kabine adımı!

T24 - CHP anamuhalefet sürecinde yeni bir uygulamaya geçiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Habertürk’e yeni yapılanma çerçevesinde gölge kabine kurulmasını da gündemlerine aldıklarını açıkladı.
Tekin, “Laf olsun diye gölge kabine kurmayacağız. Kabine üyelerini artık gölge gibi takip edeceğiz. Gölge kabine sayesinde artık mağdur veya şikâyetçi vatandaşın bir muhatabı olacak. Türkiye’de yeni birmuhalefet anlayışını hayata geçireceğiz” dedi. Sonbaharda hayata geçirilmesi beklenen gölge kabinenin başkanlığını (Başbakan) Kemal Kılıçdaroğlu yürütecek. Kabinede bürokrat ve akademisyen kökenli isimlerin ağırlıkta olması planlanıyor.
Kılcal damar modeli
Tekin’in verdiği bilgiye göre partide “kılcal damar örgütlenme modeli”ne de geçilecek. Parti okulu aktif hale getirilecek ve parti içinde yükselmenin kriteri başarı üzerine kurulu olacak. Yeni örgüt modelini en kısa zamanda hayata geçireceklerini belirten Tekin, “1992-2011 yılları arasında 15 tane kurultay yapmışız. Yani 15 tane iç savaşı geride bırakmışız. Evinizde huzur yoksa, orada iç savaş varsa size kim oy verir? Yeni örgütlenme modeliyle bütün bu sorunları geride bırakacağız” dedi.
Yeni eylem Meclis TV için
CHP yeni yasama yılında “Meclis TV’nin sesinin kısılmaması için” eylem yapmaya da hazırlanıyor. Tekin, “Şu anda vatandaşla siyasetçi arasında iletişim sağlayan sadece TRT-3 var. Onu da sansürlemek vatandaşa ve siyasetçiye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Meclis TV’nin sansürlenmemesi için her türlü eylem kararını alabiliriz” açıklaması yaptı.
İŞTE GÖLGE KABİNEDE GÖREV ALMASI BEKLENEN İSİMLER
SENCER AYATA / Açılımdan sorumlu başbakan yardımcısı
BİHLUN TAMAYLIGİL / Başbakan yardımcısı ve kabine sözcüsü
OKTAY EKŞİ / TRT ve AA’dan sorumlu başbakan yardımcısı
FAİK ÖZTRAK / Hazine’den sorumlu başbakan yardımcısı
EMİNE ÜLKER TARHAN / Adalet Bakanı
TURHAN TAYAN / Milli Savunma Bakanı
GÜLSÜN BİLGEHAN / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
AYDIN AYAYDIN / Ekonomi Bakanı
AKİF HAMZAÇEBİ / Maliye Bakanı
OSMAN KORUTÜRK / Dışişleri Bakanı
ERDOĞAN TOPRAK / Gençlik ve Spor Bakanı
HALUK KOÇ / Sağlık Bakanı
RIZA TÜRMEN / Avrupa Birliği Bakanı
UMUT ORAN / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
PROF. DR. HALUK EYİDOĞAN / Çevre ve Şehircilik Bakanı
MUHARREM İNCE veya NUR SERTER / Milli Eğitim Bakanı
GÖKHAN GÜNAYDIN / Tarım Bakanı
MEVLÜT ASLANOĞLU / Gümrük ve Ticaret Bakanı
ALİ HAYDAR ÖNER / İçişleri Bakanı
VAHAP SEÇER / Orman ve Su Bakanı
TOLGA ÇANDAR / Kültür ve Turizm Bakanı
İHSAN KALKAVAN / Ulaştırma Bakanı
SÜLEYMAN ÇELEBİ / Çalışma Bakanı
AYKUT ERDOĞDU / Enerji Bakanı