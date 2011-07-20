CHP'den gölge kabine adımı!

T24 - CHP anamuhalefet sürecinde yeni bir uygulamaya geçiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Habertürk’e yeni yapılanma çerçevesinde gölge kabine kurulmasını da gündemlerine aldıklarını açıkladı.



Tekin, “Laf olsun diye gölge kabine kurmayacağız. Kabine üyelerini artık gölge gibi takip edeceğiz. Gölge kabine sayesinde artık mağdur veya şikâyetçi vatandaşın bir muhatabı olacak. Türkiye’de yeni birmuhalefet anlayışını hayata geçireceğiz” dedi. Sonbaharda hayata geçirilmesi beklenen gölge kabinenin başkanlığını (Başbakan) Kemal Kılıçdaroğlu yürütecek. Kabinede bürokrat ve akademisyen kökenli isimlerin ağırlıkta olması planlanıyor.



Kılcal damar modeli

Tekin’in verdiği bilgiye göre partide “kılcal damar örgütlenme modeli”ne de geçilecek. Parti okulu aktif hale getirilecek ve parti içinde yükselmenin kriteri başarı üzerine kurulu olacak. Yeni örgüt modelini en kısa zamanda hayata geçireceklerini belirten Tekin, “1992-2011 yılları arasında 15 tane kurultay yapmışız. Yani 15 tane iç savaşı geride bırakmışız. Evinizde huzur yoksa, orada iç savaş varsa size kim oy verir? Yeni örgütlenme modeliyle bütün bu sorunları geride bırakacağız” dedi.



Yeni eylem Meclis TV için

CHP yeni yasama yılında “Meclis TV’nin sesinin kısılmaması için” eylem yapmaya da hazırlanıyor. Tekin, “Şu anda vatandaşla siyasetçi arasında iletişim sağlayan sadece TRT-3 var. Onu da sansürlemek vatandaşa ve siyasetçiye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Meclis TV’nin sansürlenmemesi için her türlü eylem kararını alabiliriz” açıklaması yaptı.



İŞTE GÖLGE KABİNEDE GÖREV ALMASI BEKLENEN İSİMLER

SENCER AYATA / Açılımdan sorumlu başbakan yardımcısı

BİHLUN TAMAYLIGİL / Başbakan yardımcısı ve kabine sözcüsü

OKTAY EKŞİ / TRT ve AA’dan sorumlu başbakan yardımcısı

FAİK ÖZTRAK / Hazine’den sorumlu başbakan yardımcısı

EMİNE ÜLKER TARHAN / Adalet Bakanı

TURHAN TAYAN / Milli Savunma Bakanı

GÜLSÜN BİLGEHAN / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

AYDIN AYAYDIN / Ekonomi Bakanı

AKİF HAMZAÇEBİ / Maliye Bakanı

OSMAN KORUTÜRK / Dışişleri Bakanı

ERDOĞAN TOPRAK / Gençlik ve Spor Bakanı

HALUK KOÇ / Sağlık Bakanı

RIZA TÜRMEN / Avrupa Birliği Bakanı

UMUT ORAN / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

PROF. DR. HALUK EYİDOĞAN / Çevre ve Şehircilik Bakanı

MUHARREM İNCE veya NUR SERTER / Milli Eğitim Bakanı

GÖKHAN GÜNAYDIN / Tarım Bakanı

MEVLÜT ASLANOĞLU / Gümrük ve Ticaret Bakanı

ALİ HAYDAR ÖNER / İçişleri Bakanı

VAHAP SEÇER / Orman ve Su Bakanı

TOLGA ÇANDAR / Kültür ve Turizm Bakanı

İHSAN KALKAVAN / Ulaştırma Bakanı

SÜLEYMAN ÇELEBİ / Çalışma Bakanı

AYKUT ERDOĞDU / Enerji Bakanı

