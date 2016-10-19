CHP’den Gökçek için “FETÖ’ye yardım ve yataklık”tan suç duyurusu

CHP Milletvekili Murat Emir ve CHP Ankara İl teşkilatı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında 'FETÖ'ye yardım ve yataklık' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet’in haberine göre, adliye önünde açıklama yapan Murat Emir “Sayın Melih Gökçek gereğini yapmak yerine, adliyede bizimle hesaplaşmak yerine her zaman yaptığı gibi bizlerle Twitter üzerinden hesaplaşmayı tercih etmektedir. Twitter üzerinden bizi mahkemeye vereceğini, şahsımı süründüreceğini iddia etti; ben de adliyeye gelmesini, beni dava etmesini, hâkim karşısında hesaplaşmayı bekledim. Ancak bu fırsatı kendisi vermedi; nerelerde bekliyor, nerelerde süreci izliyor bilmiyorum ama biz buradayız, o gelemiyorsa biz geliriz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise hakkında suç duyurusunda bulunan CHP’lilere tepki göstererek, “Kulaktan dolma bilgilerle attığınız iftiraların hesabını vereceksiniz. Mahkemede görüşeceğiz” dedi.

Gökçek, “CHP’liler benim hakkımda dava açmışlar. Ben de sizin hakkınızda ceza ve tazminat davası açtım. Mahkemede görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Parsel parsel”

2015’te kendisini Cemaat ile işbirliği yapmakla suçlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yanıt veren Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, "Gökçek bu yapıya Ankara’yı parsel parsel satmıştır. Zengin işadamlarına okul yaptırmıştır. Yurt yerleri sağlamıştır" demişti. Arınç ayrıca Gökçek'in açıklamaları için "Terbiyesizce bir açıklamadır. Benim görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değildir" ifadelerini kullanmıştı.