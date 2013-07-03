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Politika

CHP'den Gezi'den zarar gören esnafı rahatlatacak kanun teklifi

CHP'li Aykut Erdoğdu: Gezi gösterilerinde zarar gören esnafların kredi ödemelerinde kolaylık sağlanması için kanun teklifi düzenlendi

03 Temmuz 2013 16:02

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP İstanbul milletvekili ve KİT Komisyonu’nun CHP grubu sözcüsü Aykut Erdoğdu tarafından hazırlanan kanun teklifi, olaylardan zarar gören esnafın vergi ve sigorta borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini ve Ocak ayından itibaren taksitle ödenmesini ve esnafa uygun koşullu kredi verilmesini öngörüyor.

Teklifin Genel Gerekçesi’nde, Taksim Gezi Parkı’nın bulunduğu alana alışveriş merkezi yapılmasını protesto amacıyla 31 Mayıs’ta başlayan ve polisin sert biçimde müdahalesi ile oluşan infial ortamında, eylemlerden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârların hasar, zarar, ziyan ve benzeri kayıplarının telafi edilmesi ile zor durumda kalanlara kolaylık sağlanmasının hükümetin Anayasal sorumluluğu olduğu belirtilerek şöyle denildi:

“Bu nedenle, gösteriler sırasında iş ve işletmesi zarar gören, ziyana uğrayan, hasılat kaybı yaşayan girişimcilerimize hasar ve kayıplarının telafisi bakımından kamu bankalarından uygun koşullu kredi verilmesi, vergi, sigorta primi gibi yükümlükleri ile kamu sermayeli bankalardan kullandıkları kredilerin ödenmesinde kolaylık sağlanması için bu kanun teklifi düzenlenmiştir.”

Borçlara faiz yok. Erteleme var

Teklifle, Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüklerine kayıtlı olarak çalışanlardan gösteri, yürüyüş, protesto gibi toplumsal olaylar sonucu zarara uğradığı Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve il Valiliklerince müştereken belirlenenlerin esnafın, 31 Mayıs itibariyle tahakkuk etmiş, her türlü vergi borcu ile sigorta prim borçları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yılın Ocak ayından başlamak üzere 12 eşit taksitte ödenecek ve taksitlendirilen borca ayrıca faiz hesaplanmayacak.

Teklif, zarar gören esnafın, başvurması halinde kamu sermayeli bankalardan kullandıkları esnaf ve sanatkârlara özgü kredilerin tahakkuk etmiş olan borç anapara tutarlarının da aynı şekilde Ocak ayından itibaren 12 eşit taksitte ödenmesini de öngörüyor. Teklifle ayrıca yine kamu sermayeli bankalar tarafından uygulanan faiz destekli kredi imkânına söz konusu esnafın da dahil edilmesi öngörülüyor.

 

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