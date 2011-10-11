-CHP'den genel görüşme istemi TBMM (A.A) - 11.10.2011 - CHP, Malatya Kürecik'te kurulacak radar sistemiyle ilgili gelişmelerin ele alınması için Mecliste genel görüşme açılmasını istedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan genel görüşme önergesinin gerekçesinde, önce bir ABD projesi olarak tasarlanan füze kalkanı projesinin, yıllar geçtikten sonra bir NATO projesi olarak realize edilmeye çalışıldığı savunuldu. Füze kalkanı konusundaki sürecin basından izlenmesinin, konunun hem kamuoyu hem de TBMM'nin bilgisinden kaçırıldığı, Türkiye'nin bir oldu bitti ile karşı karşıya bırakılmak istendiğini ortaya koyduğu ileri sürüldü. Gerekçede, ''Türkiye'yi olası bir çatışmanın tarafı ve cephesi haline taşıyabilecek kadar önemli bir konunun, TBMM'den saklanmasının demokrasiyle bağdaşmadığı açık bir gerçektir'' denildi. Gerekçede, ABD ile Türkiye makamları arasında imzalanan mutabakat belgesinin, yasal dayanaktan yoksun olduğu, Anayasa'nın 92. maddesine açık aykırılık taşıdığı öne sürüldü. Anayasanın 92. maddesine göre, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisinin TBMM'ye ait olduğu işaret edildi. Mutabakatın, Türkiye'nin güvenlik ihtiyacına cevap vermediği, Türkiye'nin çıkarlarıyla bağdaşmadığı savunulan gerekçede, şunlar kaydedildi: ''Türk halkı olası bir füze saldırısında kendisinin zarar görüp görmeyeceğini bilmemektedir. Kaldı ki bu konuda teknik bir güvence verilemeyeceği de açıktır. Anlaşmanın Türkiye'nin çıkarlarına hizmet noktasında neler kazandırdığı konusu da kamuoyunca bilinmemektedir. Bu konu hakkında Türk halkına hiçbir açıklamanın yapılmaması, siyasi iktidarın kendi iktidarını korumak için, dış politikada ödün verdiği izlenimini ortaya koymaktadır. Füze kalkanının Malatya Kürecik'te kurulmasının dünyada kutuplaşmalara yol açacağı gelişmelerle ortaya konulmaktadır. Bu da güvenlik tehdidini ikiye katlayacaktır. Bölgede daha önce kurulu bulunan radar tesislerinin ve kurulması planlanan füze kalkanının insan sağlığına zararları da bilimsel çalışmalar ile ispatlanmıştır. Konunun yasal dayanağını, Türk halkının olası tehlikelerden nasıl korunacağını, bu sistemin konuşlandırılmasının Türkiye'nin hangi çıkarına hizmet edeceği konularını ele almak üzere Genel Görüşme açılması doğru olacaktır.''