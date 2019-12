CHP’DEN GENÇLERE 41 SÖZ

T24

CHP GENÇLERE SÖZ VERİYOR

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN GENÇLİK RAPORU KONUŞMASINDAN NOTLAR

Prof. Sencer Ayata başkanlığındaki CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu tarafından hazırlanan “Gençler Gençliğini Yaşayacak” başlıklı 52 sayfalık rapor ve raporun özeti, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul’da gazetecilerle buluşmasında medyaya dağıtıldı.Özet metinde CHP'nin gençlere sözleri şöyle sıralandı:Anayasa'ya özel hüküm: Gençlik için Anayasa'nın “Başlangıç” ve “devletin amaç ve görevleri” ile “eşitlik” bölümlerine gençlikle ilgili özel hükümler eklenecektir.Hayat Boyu öğrenme: Hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde, tüm sosyoekonomik kesimlerden gelen gençlere, gerçekten eşit fırsatlar sunan bir eğitim sistemi oluşturmak hedeftir.Nakdi destek ve kitap-kırtasiye yardımı: İhtiyacı olan ailelerin çocukları için, aylık nakdi ödemeler ve kitap ve kırtasiye malzemelerini içeren destekler sunacaktır.Tüm devlet okullarında ücretsiz öğle yemeği: Yoksul ailelerin çocuklarının devam ettiği tüm devlet okullarında ücretsiz öğle yemeği verilecektir.Dejavantajlı öğrencilere esnek eğitim: Çalışan, özel ihtiyaçları olan, engelli, hapiste bulunan gençler, mevsimlik göçmen ailelerin çocukları gibi dezavantajlı öğrencilere eşit fırsatlar sunmak için; hayat boyu öğrenme, yaygın eğitim, uzaktan öğrenme, elektronik öğrenme ve ‘akran eğitimi’ gibi esnek eğitim sistemleri desteklenecektir.Pozitif ayrımcılık: Dar gelirli gençler ve özellikle genç kadınlar için, eğitimin her kademesinde pozitif ayrımcılık uygulanacaktır.12 yıl zorunlu eğitim: Zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılacak ve gençlerin eğitim hayatından kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yaştan önce çıkmalarının önüne geçilecektir.Tam gün okul: Okulların tam gün olması anlayışı benimsenecektir.Çoktan seçmeli sınav sistemi değişecek: Çoktan seçmeli sorular yerine öğrencilerin ifade kapasitelerini ve analitik becerilerini ölçecek bir sınav yönteminin benimsenmesi ve ortaöğretimdeki başarının üniversiteye girişte daha fazla dikkate alınması hedeftir.Üniversite harçları kaldırılacak: Birçok öğrencimizin hayatını fazlasıyla zorlaştıran üniversite harçları kaldırılacaktır.Bütün üniversitelilere yaşam destek kredisi: Talep eden tüm üniversite öğrencilerine düşük faizli, kamu destekli ve esnek geri ödemeli Yüksek Eğitim Yaşam Destek Kredisi verilecektir.Krediler işe girince geri ödenecek: İşsiz gençlerin kredi geri ödemesi ödemeleri için iş bulmaları beklenecektir.Asgari ücret kadar karşılıksız burs: İhtiyaç duyan tüm üniversite öğrencilerine en az asgari ücret düzeyinde ‘Karşılıksız Eğitim Bursu’ sağlanacaktır.YÖK düzeni son bulacak: CHP, üniversiteler üzerinden, YÖK de dahil, tüm siyasi baskıları kaldıracaktır.Üniversitelilere yarı zamanlı iş: Çalışmak isteyen genç üniversite 29 yaşından genç öğrencilerinin, dört yıldan fazla olmamak üzere, yarı zamanlı çalışması teşvik edilecektir. Çalışan üniversite öğrencisinin gelir vergisi ve işveren SSK primi devlet tarafından karşılanacaktır.Özel sektöre ve devlete zorunlu kadın kotası: Devlet kurumlarında çalışanların belli bir oranının kadın olması sağlanacaktır. Özel sektörde belirli bir büyüklüğe ulaşmış tüm şirketlerin yönetim kurullarında belirlenecek asgari sayıda kadın bulundurulması zorunlu tutulacaktır.Sendikalaşma teşvik edilecek: Sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırılacak, gençlerin sendikalı olması özendirilecektir.Kontenjanlara iş planı: Üniversite kontenjanları iş dünyasının ve planlamacıların katılımı ile ihtiyaca göre belirlenecektir. Temel bilimler gibi alanlarda öğrencilere verilen bursların miktarı yükseltilerek bu bölümler cazip hale getirilecektir.Öğrenciye devlette ücretli staj: Üniversite öğrencilerinin iş dünyasıyla ilişkiye geçebilmeleri için staj olanakları çoğaltılacak, bu amaçla ulusal bir staj bilgi bankası oluşturulacaktır. Devlet kurumlarında üniversite öğrencilerine ücretli staj olanağı sunulacaktır.Meslek okulu öğrencilerine devlet sigortası: Meslek okullarında okuyan gençler tam zamanlı sigortalı sayılacak ve primleri bu okulların bütçelerine konulan ödenek ile karşılanacaktır.Tam burslu yatılı meslek okulları: Organize Sanayi Bölgeleri’nde “tam burs” verilecek öğrenciler için yatılı meslek okulları açılacaktır.Tüm meslek okullulara yüksek öğrenim: Meslek yüksekokullarının kontenjanları, isteyen tüm meslek lisesi mezunlarına açık olacak şekilde artırılacaktır.Girişimci gençlere 30 bin TL destek: Devlet bankaları, yaratıcı fikirleri olan genç girişimcilerin desteklenmesi için devreye girecektir. Üretim alanında iş kurmak isteyen 29 yaşın altındaki üniversite öğrencileri için 30 bin TL’ye kadar destek verilecektir.Yatırım meleklerine vergi teşviki: Genç ve yaratıcı girişimcilere başlangıç sermayesi sağlamak amacını güden ve “yatırım melekleri” diye anılan kişi ve fonlara vergi avantajları sağlanacak ve özel sektörün bu tarz girişimleri desteklenecektir.Kısa ve esnek askerlik: CHP, askerlik süresini önce 9 aya, daha sonra 6 aya indirecektir. Üniversite öğrencileri, askerlik hizmetlerini yaz tatillerinde, ikişer veya üçer aylık dönemlere bölerek yapabilecektir.Ailelere gençlik kursu: Aile Sigortası programı yoluyla genç aileler için özel destek sağlanacaktır. Ailelere yönelik “gençlerin hakları” ve “gençlik psikolojisi” konulu çalışmalar yapılacaktır.Zorunlu vatandaşlık ve insan hakları dersi: “Vatandaşlık ve İnsan Hakları” dersleri yeniden düzenlenecek, ilk ve ortaöğretimde zorunlu hale getirilecektir.Hareketli Gençlik projesi: Gençlerin farklı kültürler ve dünya görüşleriyle tanışmaları için ‘Hareketli Gençlik’ girişimi başlatılacaktır. Bu kapsamda iller ve ülkeler arası gençlik değişim programları yaygınlaştırılacaktır.Bir ailem daha var: ”Benim Bir Ailem Daha Var” projesi kapsamında gençler, özellikle genç kadınlar, farklı illerde yaşayan gençlerle ve aileleriyle buluşturulacaktır.'Görünmeyen gençler' görülecek: “Görünmeyen gençleri görmek” kapsamında ne okuyan, ne çalışan genç kadınlar; çalışarak okuyan gençler ve engelli gençlere odaklanılacaktır.Eve gidecek öğretmen sistemi: Kadınlar evden çıkamıyorsa evler sınıf olacak, öğretmenler evlere gelecektir.Mevsimlik iş göçüne karşı telafi eğitimi: CHP, ağırlıklı olarak mevsimlik işçi göçü veren yerleşim birimlerinde Telafi Eğitimi Programları düzenleyecektir.Engelli gençlere evde eğitim, donanım, iş: Hizmet, engelli gençlerin evine götürülecek; uzaktan eğitim, açık öğretim, evden eğitim gibi programlar yaygınlaştırılacaktır. Bilgisayar ve diğer donanımlar engellilere ücretsiz olarak verilecek, kamu ve özel sektördeki engelli kotalarının doldurulması sağlanacaktır.Seçilme yaşı 21 olacak, gençlere Meclis'te kota gelecek: CHP, seçilme yaşının 21’e indirilmesi için çalışmalarını sürdürecektir. Belli bir sayıda milletvekilinin 35 yaşın altında olması zorunlu tutulacaktır.Gençlik Meclisleri kurulacak: CHP iktidarında tüm yerel yönetimlerin Gençlik Meclisleri oluşturmaları ve kararlarının ciddiye alınması için siyasi irade ortaya konacaktır.Ulusal Gençlik Konseyi: Ulusal Gençlik Konseyi kurulması için hızla yasal düzenleme yapılacaktır.Gençler üniversite senatolarına girecek: Gençlerin sivil toplum kuruluşlarının olanakları güçlendirilecek, üniversite öğrenci konseylerinin üniversite senatolarında temsili ve oy hakkı zorunlu hale gelecektir.TBMM'de gençlik komisyonu: CHP, TBMM’de bir Gençlik İhtisas Komisyonu'nun kurulmasını önermektedir.Gençliğe özel bütçe: Genç Türkiye Politikası’nın yürütülmesi için Gençlik Politikaları Eşgüdüm Kurumu (GENÇ-KUR) oluşturulacaktır. GENÇ-KUR çatısı altında yerel yönetimler ve STK’larla eşgüdüm ve işbirliği teşvik edilecek ama kesinlikle yasaklayıcı, engelleyici bir siyaset izlenmeyecektir. GENÇ-KUR bünyesinde bir gençlik bütçesi oluşturulacaktır.Her gence en az bir yabancı dil: CHP, her gencin en az bir yabancı dili rahat kullanacak seviyede öğrenmesini hedeflemektedir.Her gence bilgisayar: CHP, her gence internet erişimi ve bilgisayar sağlayacaktır. İnternet ortamındaki sansürler kaldırılacak, Türkiye’deki gençlerin demokratik ülkelerdeki yaşıtları ile aynı düzeyde bilgiye erişmesi sağlanacaktır.