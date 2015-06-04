CHP'den Fuat Avni açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanlığı Bilişimden Sorumlu İl yönetim Kurulu Üyesi Tayfun İşbilen, Twitter fenomeni Fuat Avni'nin geçtiğimiz günlerde seçimlerde hile yapacak isimleri vermesiyle ilgili olarak "Fuat Avni isimli kullanıcının söylediği isimlerle ilgili gereken başvuruları yaptık ama çok da doğru olmadığını gördük. Yayınladığı bazı isimlerin aslında görev almadıklarını gördük. Çok da itibar etmemek lazım" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Bilişimden Sorumlu İl yönetim Kurulu Üyesi Tayfun İşbilen ve Basın Sözcüsü Elif Uluğ, Kağıthane’de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda seçim güvenliği ile ilgili basın açıklaması yaptı. CHP’nin İstanbul’da 100 bin kişiyle sandıklarda görev yapacağını söyleyen Elif Uluğ, sonuçları anında alacaklarını söyledi. Yaptıkları çalışmalarla YSK’ya paralel bir seçim sistemi oluşturduklarını anlatan Elif Uluğ "Ülkemizde yapılan seçimlerin zafiyetleri, yapılan yanlışlıklar nedeniyle bu seçimde YSK’nın yapması gereken hemen her çalışmayı üstlenmiş durumdayız. Adeta paralel bir YSK gibi çalışma yaptık. İstanbul’da tek bir oyun bile peşine düşeceğiz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, onların yanındayız. Seçime İstanbul’da 100 bin kişiyle hazırız. İstanbul’da 10 milyon 231 bin 703 seçmen oy kullanacak. 1834 okulda 27 bin 861 sandığımız var. Bu dev bir görüntü…"

‘2015 Genel Seçim rehberi’

Basın toplantısında Uluğ partisi tarafından seçim güvenliği için hazırlanan "2015 Genel Seçim Rehberi" kitapçığının da tanıtımını yaptı. Uluğ kitapçık hakkında, " Bu seçimler için bir seçim rehberi hazırladık. İçerisinde bize ulaşabilmeleri için gerekli olan bütün telefon numaraları var. Yapılan yanlışlıklara anında müdahale edeceğiz" dedi.

‘CHP İstanbul mobil uygulaması’

Bilişimden Sorumlu İl yönetim Kurulu Üyesi Tayfun İşbilen ise sandık başında görev yapacak CHP’lilerin telefonuna "CHP İstanbul Mobil Uygulaması" adında bir program yükleyerek seçim sonuçlarını buradan takip edeceklerini söyledi. Uygulama hakkında bilgi veren Tayfun İşbilen "Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) tamamen kapalı bir sistem. Bu sistem güvenilir mi bunu bilmiyoruz. Bu sisteme üzerine her zaman her türlü değişiklik yapılabilir. Bilgiler oraya giriliyor. Oradan nasıl çıktığını bilmiyoruz. Bunun için CHP olarak buna paralel bir sistem kurduk.

Seçim sonuçlarını kendimiz takip ediyor ve kendimiz doğruluyor olacağız. Biz okullarda görev yapacak bilişim sorumlularımızın telefonlarına bir uygulama yükledik. Bu sistemle sandıklar açıldığı zaman oylar sayılmaya başladığında tutanak oluşturulmadan sonuçları biz göreceğiz. Her okul sorumlusunun uygulamda bilgileri var. Diyelimki Ataşehir’in İnönü okulundaysa sisteme girdiği zaman oy sayılarını buraya girebiliyor. Oylar sayılmaya başlandığı zaman, arkadaşlarımız sandık sorumlularına bir pusula verilecek. Sayım bittiği anda, daha tutanak oluşmadan bu bilgileri biz alıyor olacağız. . Bu arkadaşlarımız sayım bittiği anda bu verileri bizle paylaşmış olacaklar. Biz daha önceki seçimlerden biliyoruz ki CHP’nin o sandıkta ne kadar oy alabileciğini bilebiliyoruz. Bu sistemle sayım sırasında bir hata bir hile bir usulsüzlük olmuşsa, o tutanak oluşmadan şikayet hakkımızı kullanacağız" dedi.

Fuat Avni’nin iddiasını araştırmışlar

Tayfun İşbilen bir basın mensubunun twitter fenomeni "fuatavni"a isimli kullanıcının geçtiğimiz günlerde seçimlerde hile yapacak isimleri verdiğini hatırlatması üzerine, İşbilen "Fuatavi isimli kullanıcının söylediği isimlerle ilgili gereken başvuruları yaptık ama çok da doğru olmadığını gördük. Yayınladığı bazı isimlerin aslında görev almadıklarını gördük. Çok da itibar etmemek lazım" dedi