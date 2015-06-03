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Fuat Avni 'oy hırsızlığı yapılacak' dedi, il il isim listesi verdi

'Ak-Hırsızlar çetesinin mensuplarını isim isim biliyorum ve hepsini deşifre edeceğim'

03 Haziran 2015 14:22

17-25 Aralık operasyonu sonrasında attığı tweetlerle birçok operasyonu önceden bilerek fenomen olan Twitter hesabı Fuat Avni, 7 Haziran seçimine kısa bir süre kala seçimlerde oy hırsızlığı olacağını iddia ederek 302 ismin yer aldığı bir liste paylaştı.

Söz  konusu listede, hükümete yakınlığı ile bilinen Eğitim Bir-Sen, Memur-Sen ve Sağlık-Sen mensubu olduğu iddia edilen İstanbul’dan Hatay’a kadar isim isim sandık görevlileri yer alıyor. 

“Ak-Hırsızlar çetesinin mensuplarını isim isim biliyorum ve hepsini deşifre edeceğim. Bu defa kurtuluş yok. Vereceğim listede bir kısmı var. Geri kalanını da vazgeçmedikleri takdirde deşifre edeceğim” diyen Fuat Avni paylaştığı 302 kişilik liste dışında da elinde isimlerin olduğunu öne sürdü.

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