CHP’den fişleme kayıtlarının imhası için kanun teklifi

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TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Aksünger, 'Türkiye’de dev bir telekulak faciası var' dedi ve NSA’nın Ankara'da ofisi olduğunu savundu

04 Temmuz 2013 19:17

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Böcek Komisyonu’nun CHP’li Üyesi İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, eski bir CIA ajanının ortaya çıkardığı dinleme olayında gündeme gelen, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’na ilişkin, “Nedir bu NSA Amerikan Ulusal Güvenlik, Meclis'e 2 km mesafede duruyor. TSK tesislerinin içerisinde çalışıyorlar. Bizim askeri tesislerin içerisinde çalışıyorlar. Hiçbir asker yetkili, orada ne yapıldığı konusunda bilgisi yok” dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Aksünger, “Türkiye’de dev bir telekulak faciası var” dedi ve NSA’nın Ankara'da ofisi olduğunu savundu. "NSA, Türkiye'de de ABD üsleri ve büyükelçilik dışında, Ankara'da da özel bir mühendislik şirketi görünümünde faaliyet göstermektedir" dedi.

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