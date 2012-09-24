CHP’den Fatma Şahin’e: Bedelli paraları nereye harcandı?

- Hülya Karabağlı

Ankara

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, bedelli askerlik gelirinin 2.5 katrilyona yaklaştığını söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin’e, “bedelli paraları nereye harcandı” diye sordu.

Bakan Şahin’in, bedelli askerlikten elde edilen gelirin yurt içi ve yurt dışındaki şehitlikler ve gazilerin rehabilitasyonunu güçlendirmek için kullanılacağını açıkladığına dikkat çeken Dibek’in soruları şöyle:

-Bedelli askerlikten toplam ne kadar gelir elde edilecektir?

-Bu güne kadar bedelli askerlik gelirinin ne kadarı toplanmıştır? Taksitle ödeme yapanlardan daha ne kadar bedel toplanacaktır?

-Bugüne kadar bedelli askerlikten elde edilen gelir ile şehit yakınlarına ve gazilere ne imkanlar sağlanmıştır?

-Toplanan bedel nerelere harcanmıştır ve harcanacaktır?