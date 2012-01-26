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Yaşam

CHP'den evliliğe 18 yaş sınırı teklifi

CHP, erkek veya kadının 18 yaşından önce evlenemeyeceğine ilişkin kanun teklifi verdi.

26 Ocak 2012 02:00

 
T24 - CHP, erkek veya kadının 18 yaşından önce evlenemeyeceğine ilişkin kanun teklifi verdi.
 



CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, erkek veya kadının 18 yaşını doldurmadıkça evlenemeyeceğine ilişkin kanun teklifi verdi.

Şeker'in TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklif, Medeni Kanun'un 124. maddesine değişiklik öngörüyor. Teklif, ayrıca, kanundan ''evlenme, kişiyi ergin kılar'' ifadesinin çıkarılmasını düzenliyor.

Teklif, TCK'daki ''çocukların cinsel istismarı'' ile ''reşit olmayan kişi ile cinsel ilişki'' suçlarında da cezaların artırılmasını içeriyor.



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