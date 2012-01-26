CHP'den evliliğe 18 yaş sınırı teklifi



T24 - CHP, erkek veya kadının 18 yaşından önce evlenemeyeceğine ilişkin kanun teklifi verdi.







CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, erkek veya kadının 18 yaşını doldurmadıkça evlenemeyeceğine ilişkin kanun teklifi verdi.

Şeker'in TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklif, Medeni Kanun'un 124. maddesine değişiklik öngörüyor. Teklif, ayrıca, kanundan ''evlenme, kişiyi ergin kılar'' ifadesinin çıkarılmasını düzenliyor.

Teklif, TCK'daki ''çocukların cinsel istismarı'' ile ''reşit olmayan kişi ile cinsel ilişki'' suçlarında da cezaların artırılmasını içeriyor.