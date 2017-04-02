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Politika

CHP'den 'Evet' mitingi için ulaşımı bedava yapan Melih Gökçek hakkında YSK'ya suç duyurusu

"Bu karar, kamu kaynağının yasadışı kullanılması kadar Ankaralılara külfettir"

02 Nisan 2017 15:01

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'da katılacağı 'Evet' mitingi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ulaşımı ücretsiz yapmasına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada YSK'ya suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. 

Murat Emir açıklamasında, "İ. Melih Gökçek, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 63’ncü maddesindeki ‘Memur ve hizmetlileriyle her türlü araç ve gereç ve imkânlarını siyasi bir partinin veya adayın emrinde veya her hangi bir siyasi faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları yasaktır’ hükme aykırı davranarak suç işlemiştir. Bu karar, kamu kaynağının yasadışı kullanılması kadar Ankaralılara külfettir. Çünkü; mitingin yapıldığı Pazar günleri Ankara’da belediyeye ait ulaşım araçlarını ortalama 2 milyon kişi kullanmakta ve 4 milyon lira gelir elde edilmekteyken, İ.Melih Gökçek bu keyfi kararıyla belediyeyi 4 milyon lira zarara uğratmıştır” dedi.

İ. Melih Gökçek hakkında Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Murat Emir, savcıları da işlem yapmaya çağırarak, "İ. Melih Gökçek hakkında vakit geçirmeksizin yargısal işlem başlatılmalıdır; bugün yapılmayan işlem yarının Türkiye’sindeki hukuksuzluklara yol vermek anlamına gelecektir" dedi.

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