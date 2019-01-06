CHP'den eski İçişleri Bakanı Şahin'e övgü: Değerli bir siyasetçi, bakanlığı sırasında halktan hiç kopmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İyi Parti'nin Ordu Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i övdü. Şahin'in değerli bir siyasetçi olduğunu söyleyen Torun, "Gerek bakanlığı esnasında gerekse sonrasında hiçbir zaman halktan kopmadı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikaları ziyaret ettikten sonra gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Torun, İyi Parti'nin Ordu'da eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i aday gösterileceği iddialarına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"İdris Naim Şahin Ordu siyasetine damgasını vurmuş, birçok konuda değerli hizmetleri olan, gerek bakanlığı esnasında gerekse sonrasında hiçbir zaman halktan kopmamış, bu anlamda da Ordu'ya birçok konuda hizmet vermiş değerli bir siyaset adamı. Tabii ki bu süreçte o da değerlendiriliyor. Bu süreç içerisinde birçok aday adayı gibi onunla ilgili de bir talep var."

İşte Şahin'in mazisi...

İdris Naim Şahin'in Prof. Büşra Ersanlı'nın KCK davasından tutuklanmasının ardından, daha önce haklarında çeşitli suçlardan dava açılan akrabalarını hatırlatması ve Ersanlı'nın tutuklanması ile akrabaları hakkındaki iddialar arasında bağ kurması tepki çekmişti.

Sanatçıların PKK'ya destek verdiklerini ima etmişti

Şahin ayrıca sanatçıların PKK'ya destek verdiklerini ima ederek, "Birileri saptırarak, kendine göre gerekçeler uydurarak teröre destek veriyor. Belki resim yaparak tuvale yansıtıyor, şiir yazarak şiirine yansıtıyor. Günlük makale fıkra yazarak oralarda birşeyler yazıp çiziyor" demişti.

"Biber gazımız yüzde 100 organik"

4+4+4 Eğitim sistemini protesto eden öğretmenler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına sıkılan yoğun biber gazı sonrasında ise, "Biber gazımız yüzde 100 organik, doğal. Biber gazından kimse ölmedi" diyen Şahin'in bu açıklaması da kamuoyunu nsert tepkisini çekmişti. Şahin'i en çok gündeme getiren olaylardan biri Erzurum'da bir vatandaşın, kendisini gördüğüne sevindiğini söylemesi üzerine, "hadi bir takla at ya da oyna da göreyim" karşılığını vermesi olmuştu.

Roboski...

İdris Naim Şahin, Uludere olayı konusunda da "yanlıştan doğru sonuç çıkmaz. Sağ yakalansalar, kaçakçılıktan yargılanacaklardı. Hayatlarını kaybedince kaçakçılık olayı gölgede kaldı" diyerek, kabinede en sert açıklamayı yapmış, Uludere için "özür dilenecek mahiyette bir olay değildir" sözüyle de tepki çekmişti. Van depremi sırasında çadıra yerleştirilmiş vatandaşlara da "Sarayda oturuyorsunuz, gel dediğiniz yok" diye seslenen Şahin'in bu sözleri kamuoyunda yoğun şekilde tartışılmıştı.

Kitapları silahlarla karşılaştırdı

Gazete yazıları ve kitapları, silahlarla karşılaştıran Şahin, "ülkenin olağanüstü gündemi sadece çatışma alanıyla ilgili değil. Bu çatışma İstanbul'da kalemle devam ediyor, kitapla devam ediyor. Geçimli'de atılan havan mermisi ile, burada Ankara'da yazılan yazıların bir farkı yok" demişti.

"Dar ağacında asalım mı?"

İzmir'de bir karakolda dövülen kadın konusunda ise, Şahin'in "İzmir Konak meydanına darağacı kuralım, personeli dar ağacında asalım mı?" çıkışı, büyük tartışmaya yol açmıştı.



